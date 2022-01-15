Китай получил рекордные доходы от внешней торговли

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В Китайской Народной Республике доход от внешней торговли в 2021 году составил рекордные 676,4 млрд. долларов. Об этом сообщает Associated Press.

Экспорт КНР в прошлом году вырос до 3,3 трлн долл., импорт вырос на 30,1%, до 2,7 трлн.

Доход от торговли только из США увеличился на 25,1% — до 396,6 млрд дол.

Доход от торговли с ЕС за прошлый год достиг 208,4 млрд долл., что существенно превышает показатели 2020 года.

По данным аналитиков Capital Economic, этот рост несколько замедлился во второй половине 2021 в результате политики Пекина.

Кроме того, ожидается, что объемы торговли несколько сократятся в этом месяце из-за закрытия ряда портов в результате карантинных мер.

Рост доходов от внешней торговли в Китае экономисты сравнивают с темпами роста экономик арабских стран — экспотеров нефти в 70-х годах прошлого столетия.