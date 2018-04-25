Китай поможет странам, пострадавшим от COVID-19

Китайские власти готовы предоставить активную помощь странам, пострадавшим в результате вспышки коронавируса. Об этом заявил в четверг, 5 марта, заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй.
«Мы готовы предоставить всю возможную помощь странам, где из-за распространения пневмонии сложилась сложная ситуация», — сообщил он на пресс-конференции.
По его словам, правительство Китая будет наращивать сотрудничество с другими государствами в области медицины и фармацевтики, в том числе для создания эффективной вакцины против коронавируса. Чжаосюй подчеркнул, что Пекин продолжит уделять пристальное внимание этой проблеме, обеспечивая полную прозрачность в ходе борьбы с заболеванием.korrespondent.net
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