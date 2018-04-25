С. Малинаускас уходит с должности советника премьера С. Сквернялиса

Nuotrauka BFL/Paulius Peleckis

Советник премьера Литвы Саулюса Сквернялиса Скирмантас Малинаускас уходит с должности.

Он заявил журналистам, что принял такое решение после конфликта с министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой, когда тот попросил премьера отстранить С. Малинаускаса от работы коммуникационной группы по ситуации с коронавирусом.

«Министр меня информировал, что информирован и премьер, что меня отстраняют, он хотел бы, чтобы у группы по информированию общества был другой руководитель. Я понимаю, что глава координационный группы вправе действовать по своему усмотрению, он принимает такие решения», – сказал С. Малинаускас журналистам в четверг в правительстве.

«Я расцениваю это как недоверие и одновременно ухожу с должности советника премьер-министра(…), я вчера информировал премьер-министра, что рассматриваю такую возможность. Но когда сегодня я услышал, что глава оперативного центра принял решение за меня, что он хочет, чтобы я ушёл, я не вижу смысла мешать», – добавил он.