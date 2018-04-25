default image
Установлено, где появился первый случай коронавируса в Европе

Подробнее...
default image
По ситуации в ДГБ созывается внеочередное заседание комитета сейма Литвы

Подробнее...
default image
Евросоюз и Британия начали вторую фазу переговоров о Brexit

Подробнее...
default image
Президент Литвы назвал последние события безответственной политизацией спецслужб

Подробнее...
default image
В Москве проходят переговоры Эрдогана и Путина

Подробнее...
default image
В Германии облегчаются условия приема на работу иностранцев

Подробнее...
default image
Шесть стран ЕС создали киберсилы ЕС во главе с Литвой

Подробнее...
default image
С. Малинаускас уходит с должности советника премьера С. Сквернялиса

Подробнее...
default image
В России подтвержден седьмой случай коронавируса

Подробнее...
default image
Налог на автомобили может обойтись дороже

Подробнее...
default image
Китай поможет странам, пострадавшим от COVID-19

Подробнее...
default image
В Индонезии инфицированных коронавирусом отправят на необитаемый остров

Подробнее...
default image
Выпускать дезинфицирующую жидкость в четверг разрешат ещё 11 предприятиям

Подробнее...
default image
В госрезервах Латвии не хватает медикаментов

Подробнее...
default image
В Украине прогнозируют рост числа инфицированных коронавирусом

Подробнее...
default image
Столтенберг рассказал, когда выведут войска из Афганистана

Подробнее...
default image
К. Мажейка обещает, что к 2023 году не останется домов без централизованных сточных сетей

Подробнее...
default image
В Беларуси лабораторно подтвержденных шесть случаев заболевания коронавирусом

Подробнее...
default image
Еврокомиссия выступила против открытия внешних границ Евросоюза для беженцев

Подробнее...
default image
Глава МИД Литвы предлагает сейму осудить попытки России переписать историю

Подробнее...
TOP,Новости,Технологии

Шесть стран ЕС создали киберсилы ЕС во главе с Литвой

Фото/ kam.lt/Asociatyvi srž. sp. Ievos Budzeikaitės

Шесть европейских государств учредили Кибернетические силы Евросоюза (ЕС) быстрого реагирования во главе с Литвой.

Меморандум о соглашении Литва, Эстония, Хорватия, Польша, Нидерланды и Румыния подписали в среду вечером в Загребе, где состоялась неформальная встреча министров обороны ЕС.

В соответствии с соглашением, в разных странах будет нести дежурство международная команда, которая будет готова в любое время реагировать на кибератаку.

Такая команда, сформированная из гражданских и военных, в случае опасного киберинцидента виртуально, а в случае необходимости и физически подключится к ликвидации и расследованию инцидента.

реклама

«Достигнув прорыва в укреплении национальных кибернетических сил, Литва также укрепляет международное сотрудничество, это будет способствовать отражению киберугроз, обмену знаниями, проведению совместных учений»,  – сказал BNS по телефону из Загреба министр обороны Раймундас Кароблис.

«Это чёткий конкретный пример того, как страны ЕС невоенными средствами могут содействовать повышению безопасности Европы, поддерживать усилия в деле обороны и сдерживания»,  – добавил он.

По словам министра, соглашение закрепляет постоянный механизм «присутствия одной страны в суверенном киберпространстве другой страны», определяет правовой статус, предусматривает конкретные процедуры и обязательства сотрудничества.

С инициативой создания таких сил Литва выступила в 2017 году, в прошлом году состоялись первые учения, а с начала этого года уже несёт дежурство международная команда из литовцев, голландцев, поляков и румын.

По словам Р. Кароблиса, киберсилы могут реагировать на инциденты в подписавших соглашение странах, а также в странах-наблюдателях, а в будущем  – и в структурах ЕС.

Министр сказал, что статус наблюдателя получили Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия.

На церемонии подписания присутствовал и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Разведслужбы Литвы в прошлом месяце объявили, что в киберпространстве Литвы прослеживается вредительская деятельность кибернетических мощностей России и Китая.

В традиционной оценке угроз нацбезопасности отмечено, что самую большую угрозу для безопасности информационных систем и хранящейся в них информации представляет кибершпионаж разведслужб России, а новым фактором риска может стать развитие технологий 5G, если не будет уделяться должное внимание надёжности поставщика услуг или продуктов информационных технологий.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600