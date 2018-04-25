Шесть стран ЕС создали киберсилы ЕС во главе с Литвой

«Достигнув прорыва в укреплении национальных кибернетических сил, Литва также укрепляет международное сотрудничество, это будет способствовать отражению киберугроз, обмену знаниями, проведению совместных учений», – сказал BNS по телефону из Загреба министр обороны Раймундас Кароблис.

«Это чёткий конкретный пример того, как страны ЕС невоенными средствами могут содействовать повышению безопасности Европы, поддерживать усилия в деле обороны и сдерживания», – добавил он.

По словам министра, соглашение закрепляет постоянный механизм «присутствия одной страны в суверенном киберпространстве другой страны», определяет правовой статус, предусматривает конкретные процедуры и обязательства сотрудничества.

С инициативой создания таких сил Литва выступила в 2017 году, в прошлом году состоялись первые учения, а с начала этого года уже несёт дежурство международная команда из литовцев, голландцев, поляков и румын.

По словам Р. Кароблиса, киберсилы могут реагировать на инциденты в подписавших соглашение странах, а также в странах-наблюдателях, а в будущем – и в структурах ЕС.

Министр сказал, что статус наблюдателя получили Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия.

На церемонии подписания присутствовал и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Разведслужбы Литвы в прошлом месяце объявили, что в киберпространстве Литвы прослеживается вредительская деятельность кибернетических мощностей России и Китая.

В традиционной оценке угроз нацбезопасности отмечено, что самую большую угрозу для безопасности информационных систем и хранящейся в них информации представляет кибершпионаж разведслужб России, а новым фактором риска может стать развитие технологий 5G, если не будет уделяться должное внимание надёжности поставщика услуг или продуктов информационных технологий.