Китай в ответ на давление США применит закон о противодействии санкциям

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Китайские власти в ответ на усиливающееся давление Соединенных Штатов планируют применить контрмеры на основании недавно принятого в КНР закона о противодействии односторонним санкциям. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

«США под предлогом т. н. проблемы нарушения прав человека в Синьцзяне применяют противозаконные санкции в отношении официальных лиц КНР, — заявил он на брифинге. — В связи с подобными ошибочными действиями американской стороны Китай принял решение применить в отношении Соединенных Штатов зеркальные меры на основании закона о противодействии иностранным санкциям».

По словам дипломата, Вашингтон пренебрегает основополагающими принципами развития международных отношений, нанося удар по китайско-американским контактам. » Подобные действия — серьезное вмешательство во внутреннюю политику Китая. <…> Мы выражаем по этому поводу решительный протест», — добавил Чжао Лицзянь.