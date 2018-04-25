Китай внесет поправки в Закон об охране диких животных

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В этом году высший законодательный орган Китая внесет поправки в Закон об охране диких животных в рамках усилий по борьбе со вспышкой коронавируса нового типа, сообщили в Рабочей комиссии по вопросам законодательства ПК ВСНП, передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Синьхуа.

Также будут предприняты усилия для ускорения процесса внесения поправок во многие законы, включая Законы о профилактике эпидемии среди животных. Об этом на пресс-конференции в Пекине заявил Ван Жуйхэ, представитель вышеуказанной комиссии.

Потенциальные риски безопасности общественного здравоохранения, связанные с торговлей и употреблением в пищу диких животных, вызывают обеспокоенность во всем мире, сказал Ван Жуйхэ, подчеркнув необходимость совершенствования законов и нормативных актов, касающихся диких животных, усиления контроля за соблюдением законов, а также ужесточения борьбы с незаконной торговлей дикими животными.

Предполагается, что новый коронавирус связан с дикими животными.