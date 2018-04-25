Китай внесет поправки в Закон об охране диких животных

В этом году высший законодательный орган Китая внесет поправки в Закон об охране диких животных в рамках усилий по борьбе со вспышкой коронавируса нового типа, сообщили в Рабочей комиссии по вопросам законодательства ПК ВСНП, передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Синьхуа.
Также будут предприняты усилия для ускорения процесса внесения поправок во многие законы, включая Законы о профилактике эпидемии среди животных. Об этом на пресс-конференции в Пекине заявил Ван Жуйхэ, представитель вышеуказанной комиссии.
Потенциальные риски безопасности общественного здравоохранения, связанные с торговлей и употреблением в пищу диких животных, вызывают обеспокоенность во всем мире, сказал Ван Жуйхэ, подчеркнув необходимость совершенствования законов и нормативных актов, касающихся диких животных, усиления контроля за соблюдением законов, а также ужесточения борьбы с незаконной торговлей дикими животными.
Предполагается, что новый коронавирус связан с дикими животными.
Несмотря на доказанное влияние Закона об охране диких животных после его пересмотра в 2016 году, в его реализации все еще существуют некоторые проблемы, сказал Ван Жуйхэ.
Чиновник отметил, что соответствующие вспомогательные положения, связанные с законом, еще предстоит обнародовать и усовершенствовать. Надзор, инспекция и правоохранительная деятельность должны быть усилены для обеспечения того, чтобы рынки торговли дикими животными были запрещены и закрыты.
Он также подчеркнул важность совершенствования Закона об охране диких животных и других соответствующих законов и нормативных актов, указав на необходимость расширения сферы действия закона и ужесточения мер пресечения и наказания за незаконную охоту и поедание диких животных.
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