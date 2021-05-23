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На окраине Вильнюса возникло гигантское «кладбище» асбестовых отходов. Министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас пообещал связаться с прокуратурой, чтобы найти виновных в появлении свалки, сообщает пресс-служба ведомства.

Отходы были обнаружены компанией Liepgerta, которая развивает индустриальный парк. По данным Департамента охраны окружающей среды, около десяти тысяч тонн асбестосодержащих старых кровельных покрытий могут быть незаконно захоронены на глубине до шести метров недалеко от аэропорта. Такое количество вредных отходов, сбрасываемых в окружающую среду, может составить около 30 миллионов евро ущерба.