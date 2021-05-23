Полицейский патруль интернета

Виртуальный полицейский патруль за первый месяц работы получил 576 обращений от жителей Литвы или учреждений, сообщает полиция республики.

Так, 489 сообщений было получено через Facebook, 79 – по электронной почте, виртуальным патрулем идентифицировано семь нарушений и одно сообщение, полученные другими способами.

Отмечается, что характер сообщений сильно различался, но наиболее распространенными были те, которые касались информации о возможных видах мошенничества, посягательства на честь и достоинство человека, угроз, языка вражды и дискриминации.

После первичной оценки информации в территориальные управления полиции для дальнейшего расследования было направлено 32 материала: 11 – за разжигание ненависти, три – за дискриминацию, девять – за мошенничество, два – за нарушение общественного порядка в интернете.

На основании информации, предоставленной виртуальным полицейским патрулем, было начато четыре досудебных расследования (три по факту разжигания ненависти и одно по факту продажи одежды с возможными поддельными товарными знаками). Также одно досудебное расследование касалось публикации порнографического контента. Обстоятельства еще шести сообщений до сих пор выясняются. Составлено пять протоколов об административных правонарушениях (три по факту мошенничества, два по сбыту незаконного оружия).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ