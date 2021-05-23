Полицейский патруль интернета

В начале апреля в Литве к работе в киберпространстве приступил виртуальный полицейский патруль. Сотрудники этого подразделения должны реагировать на очевидные нарушения закона, совершенные или планируемые к совершению в электронном пространстве. Их задача – предотвращать преступные действия или административные правонарушения в электронном пространстве.
Полиция подчеркивает, что не намерена заниматься цензурой комментаторов, но будет реагировать на конкретные нарушения правовых актов. К примеру – на незаконные предложения купить вакцину, контрабандные товары или наркотики, а также на использование ненормативной лексики, явные оскорбления другого лица и угрозы расправой. Проверяются и подозрительные предложения инвестировать или покупать товары в фейковых интернет-магазинах.
Виртуальный полицейский патруль за первый месяц работы получил 576 обращений от жителей Литвы или учреждений, сообщает полиция республики.
Так, 489 сообщений было получено через Facebook, 79 – по электронной почте, виртуальным патрулем идентифицировано семь нарушений и одно сообщение, полученные другими способами.
Отмечается, что характер сообщений сильно различался, но наиболее распространенными были те, которые касались информации о возможных видах мошенничества, посягательства на честь и достоинство человека, угроз, языка вражды и дискриминации.
После первичной оценки информации в территориальные управления полиции для дальнейшего расследования было направлено 32 материала: 11 – за разжигание ненависти, три – за дискриминацию, девять – за мошенничество, два – за нарушение общественного порядка в интернете.
На основании информации, предоставленной виртуальным полицейским патрулем, было начато четыре досудебных расследования (три по факту разжигания ненависти и одно по факту продажи одежды с возможными поддельными товарными знаками). Также одно досудебное расследование касалось публикации порнографического контента. Обстоятельства еще шести сообщений до сих пор выясняются. Составлено пять протоколов об административных правонарушениях (три по факту мошенничества, два по сбыту незаконного оружия).
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ