default image
Испания может быть включена в список стран, сильно затронутых коронавирусом

Подробнее...
default image
В Греции вспыхнул масштабный лесной пожар

Подробнее...
default image
Авиакомпании обвиняют в нарушении прав пассажиров

Подробнее...
default image
В Вильнюсе отмечают 80-летие декларации США осудившей советскую оккупацию

Подробнее...
default image
Европарламент намерен потребовать пересмотра решений саммита ЕС

Подробнее...
default image
Реестровый центр о e.sveikatа: подвижки есть, но работа системы все еще не восстановлена

Подробнее...
default image
Полиция арестовала свыше 70 членов мафии в Италии и Швейцарии

Подробнее...
default image
Уровень бедности все еще очень высок – Г. Науседа

Подробнее...
default image
За сутки подтверждено девять новых случаев коронавируса, общее число – 1960

Подробнее...
default image
В Стокгольме по причине пандемии отменили Нобелевский банкет, назначенный ранее на 10 декабря

Подробнее...
default image
Подозреваемый Ш. Нарбутас: расцениваю расследование как правовой эксперимент ССР

Подробнее...
default image
Ученые рассказали о возникновении нового океана

Подробнее...
default image
Экономист: сокращение бедности в Литве является и результатом социальной политики

Подробнее...
default image
Клайпеда будет праздновать творчески, но ответственно

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: сокращение уровня бедности настраивает оптимистично

Подробнее...
default image
Продовольственный кризис из-за пандемии угрожает 27 странам

Подробнее...
default image
Грета Тунберг получила один миллион евро за борьбу с изменением климата

Подробнее...
default image
Г.Науседа присвоил звание бригадных генералов Р.Балтренасу и М.Степонавичюсу

Подробнее...
default image
Ограничения продажи алкоголя в Литве не сократили его употребление

Подробнее...
default image
Лондон предоставит спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем

Подробнее...
default image
Трамп получил $20 млн во время своего первого виртуального сбора средств

Подробнее...
default image
Политики Литвы призывают к санкциям ЕС в отношении властей Беларуси

Подробнее...
default image
Франция разрешит Huawei запустить сеть 5G

Подробнее...
default image
Рассматривается возможность учредить должность вице-премьеров в Литве

Подробнее...
default image
В некогда победившей COVID-19 Черногории объявили эпидемию

Подробнее...
default image
После соглашения саммита ЕС по фонду восстановления дискуссии переходят в сейм

Подробнее...
default image
ЕС выделит странам-кандидатам на вступление 12,6 млрд евро

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: Европе следует привлекать США в вопросах безопасности

Подробнее...
default image
За минувшие сутки в Литве подтверждены 2 новых случая коронавируса, общее число – 1951

Подробнее...
default image
В России могут запретить расплачиваться криптовалютой

Подробнее...
default image
За ночь не удалось восстановить работу электронной системы здравоохранения e.sveikata

Подробнее...
default image
Туристы назвали самый опасный вид транспорта в период пандемии

Подробнее...
default image
Щедрую субсидию ЕС Литве нужно будет должным образом использовать – экономист

Подробнее...
default image
Г. Науседа: Литва – за принцип верховенства права при распределении средств ЕС

Подробнее...
default image
Главный эпидемиолог: этот год из-за угрозы коронавируса не годится для путешествий

Подробнее...
default image
Германия планирует запрет на въезд в страну

Подробнее...
default image
Израиль продлил запрет на въезд иностранцев до 1 сентября

Подробнее...
default image
В связи с закупкой реагентов на 5 млн евро ССР подозревает главу POLA Ш. Нарбутаса

Подробнее...
default image
Г.Науседа: Единство ЕС победило, приоритет – "зеленая" экономика и цифровизация

Подробнее...
default image
Из-за сбоя e.sveikata аптеки просят по возможности отложить покупку лекарств по рецептам

Подробнее...
TOP,Клайпедский Вестник,Культура

Клайпеда будет праздновать творчески, но ответственно

Фото klaipeda.lt

Праздник моря – один из крупнейших летних фестивалей в странах Балтии – все-таки состоится. Сегодня в Клайпеде подуют первые ветры Праздника моря.

Тем не менее непростая ситуация диктует свои правила, поэтому от многих традиционных акцентов пришлось отказаться. По словам креативного директора общественного предприятия „Klaipėdos šventės“  Дали Грикшайте, тема главного летнего праздника на литовском взморье будет обозначена как „Встречи с ветром“. Организаторы подчеркивают, что будут контролировать потоки людей. Те же, кто опасается за свое здоровье, смогут наблюдать за всем действом и ключевыми мероприятиями на различных площадках в режиме онлайн.

Традиционно программа праздника столь разнообразна, что каждый находит себе развлечение по вкусу. Праздник моря продолжается несколько дней, за это время в Клайпеде проходят концерты рок- и поп-музыки, джаза, классики, выступления фольклорных коллективов, спортивные состязания, игры, выставки, ярмарки и масса других мероприятий, среди которых важное место занимают события, посвященные морю, кораблям и морякам.

Однако в этом году морской фестиваль состоится в особенное время, когда мир внимательно следит за распространением коронавируса. Глобальный контекст коренным образом скорректировал подготовку к крупнейшему событию года и стратегию его организации. Организаторы приняли решение отказаться от очень крупных мероприятий, традиционно привлекающих большие людские массы. Речь идет о праздничном многотысячном шествии, с которого начинается Праздник моря, – в этом году его не будет. Также не будет больших сцен, где во время праздника бесплатно дают концерты популярные исполнители. Визитная карточка праздника – поющие и танцующие фонтаны, которые привлекают много людей. К сожалению, в этом году и от них придется отказаться. Не будет и привычных для жителей Клайпеды и гостей города фейерверков. Не будет ярмарки, но во время праздника будут оборудованы временные места для торговли, их будет меньше, чем обычно, палатки будут распределены на более широких площадях.

Программа — без указания времени

Организаторы, представившие программу «Морской фестиваль 2020» — команда государственного учреждения Klaipėdos šventės, — отметили, что она разнообразна, богата и содержит множество инициатив разработчиков портового города. Без сомнения, у читающих программу праздника возникнут вопросы по поводу необъявленного точного времени концертов, выступлений или спортивных соревнований. «Это одно из условий, при соблюдении которого мы смогли организовать праздник. Мы сознательно не указываем время, чтобы таким образом избежать возможных больших скоплений людей. Публикуем только участников программы и заверяем, что они сами найдут аудиторию. Кстати, все спектакли фестиваля продлятся 15 минут, после чего будут объявлены перерывы. Если будет замечено, что в том или ином месте происходят небезопасные скопления людей, программа также будет приостановлена​», — рассказал руководитель государственного учреждения «Клайпедский фестиваль» Романдас Жюбрис об особенностях организации Морского фестиваля в этом году.

Напоминания о безопасном поведении и мерах по снижению риска будут сопровождать людей на всей территории празднования. Мелкие предприниматели, торгующие на территории фестиваля, также обязаны позаботиться о необходимых мерах безопасности.

Культурная программа идет, плывет, едет

«Встречи с ветром» — таков код на выходные 24-26 июля. Организаторы пошутили, что программа должна быть такой же мобильной, как морские ветры. Все спектакли представят аудитории тремя способами — они придут, приплывут или приедут к зрителям. Например, проект «Звучащее небо» — это вечер музыкальных представлений на воде, с палубы катера, плывущего по реке. Созвездие исполнителей фестивальной программы вдохновляет: от театра танца и мультиинструменталиста Саулюса Петрейкиса до популярных исполнителей музыки Видаса Барейкиса, Саулюса Прусайтиса или группы «The Roop» и других.

Из соображений безопасности время открытия Морского фестиваля также не будет объявлено. Процессия, которая раньше открывала фестиваль, заменена новой идеей — парадом парусников. Планируется повторить историческую традицию — салют народов, когда каждый заходящий в порт корабль встречал берег выстрелом из пушки и получал ответный залп с берега. По окончании салюта парусники будут швартоваться на причале, а на мачте парусного судна Клайпедского университета «Брабандер» будет поднят флаг Праздника моря.

В этом году в 10-й раз состоится Гонка драконов. Почти 400 участников будут тренироваться заранее, а в субботу, 25 июля, они будут бороться за кубок Дирекции Клайпедского государственного морского порта.

Для самых осторожных — телетрансляции

Подробная программа Праздника моря уже опубликована на обновленном сайте www.jurossvente.lt.  Для тех, кто решил не рисковать и остаться дома, организаторы предлагают посмотреть все мероприятия праздника по телевизору. Праздничный канал начнет свое вещание 24 июля в 17 часов и закончится в 22 часа субботы. Также прямые трансляции можно будет смотреть на сайте www.jurossvente.lt и в одноименном аккаунте Facebook.

Подготовлено ЛК по сообщениям klaipeda.lt

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.