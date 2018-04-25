Клайпеда будет праздновать творчески, но ответственно

Фото klaipeda.lt

Праздник моря – один из крупнейших летних фестивалей в странах Балтии – все-таки состоится. Сегодня в Клайпеде подуют первые ветры Праздника моря.

Тем не менее непростая ситуация диктует свои правила, поэтому от многих традиционных акцентов пришлось отказаться. По словам креативного директора общественного предприятия „Klaipėdos šventės“ Дали Грикшайте, тема главного летнего праздника на литовском взморье будет обозначена как „Встречи с ветром“. Организаторы подчеркивают, что будут контролировать потоки людей. Те же, кто опасается за свое здоровье, смогут наблюдать за всем действом и ключевыми мероприятиями на различных площадках в режиме онлайн.

Традиционно программа праздника столь разнообразна, что каждый находит себе развлечение по вкусу. Праздник моря продолжается несколько дней, за это время в Клайпеде проходят концерты рок- и поп-музыки, джаза, классики, выступления фольклорных коллективов, спортивные состязания, игры, выставки, ярмарки и масса других мероприятий, среди которых важное место занимают события, посвященные морю, кораблям и морякам.

Однако в этом году морской фестиваль состоится в особенное время, когда мир внимательно следит за распространением коронавируса. Глобальный контекст коренным образом скорректировал подготовку к крупнейшему событию года и стратегию его организации. Организаторы приняли решение отказаться от очень крупных мероприятий, традиционно привлекающих большие людские массы. Речь идет о праздничном многотысячном шествии, с которого начинается Праздник моря, – в этом году его не будет. Также не будет больших сцен, где во время праздника бесплатно дают концерты популярные исполнители. Визитная карточка праздника – поющие и танцующие фонтаны, которые привлекают много людей. К сожалению, в этом году и от них придется отказаться. Не будет и привычных для жителей Клайпеды и гостей города фейерверков. Не будет ярмарки, но во время праздника будут оборудованы временные места для торговли, их будет меньше, чем обычно, палатки будут распределены на более широких площадях.

Программа — без указания времени

Организаторы, представившие программу «Морской фестиваль 2020» — команда государственного учреждения Klaipėdos šventės, — отметили, что она разнообразна, богата и содержит множество инициатив разработчиков портового города. Без сомнения, у читающих программу праздника возникнут вопросы по поводу необъявленного точного времени концертов, выступлений или спортивных соревнований. «Это одно из условий, при соблюдении которого мы смогли организовать праздник. Мы сознательно не указываем время, чтобы таким образом избежать возможных больших скоплений людей. Публикуем только участников программы и заверяем, что они сами найдут аудиторию. Кстати, все спектакли фестиваля продлятся 15 минут, после чего будут объявлены перерывы. Если будет замечено, что в том или ином месте происходят небезопасные скопления людей, программа также будет приостановлена​», — рассказал руководитель государственного учреждения «Клайпедский фестиваль» Романдас Жюбрис об особенностях организации Морского фестиваля в этом году.

Напоминания о безопасном поведении и мерах по снижению риска будут сопровождать людей на всей территории празднования. Мелкие предприниматели, торгующие на территории фестиваля, также обязаны позаботиться о необходимых мерах безопасности.

Культурная программа идет, плывет, едет

«Встречи с ветром» — таков код на выходные 24-26 июля. Организаторы пошутили, что программа должна быть такой же мобильной, как морские ветры. Все спектакли представят аудитории тремя способами — они придут, приплывут или приедут к зрителям. Например, проект «Звучащее небо» — это вечер музыкальных представлений на воде, с палубы катера, плывущего по реке. Созвездие исполнителей фестивальной программы вдохновляет: от театра танца и мультиинструменталиста Саулюса Петрейкиса до популярных исполнителей музыки Видаса Барейкиса, Саулюса Прусайтиса или группы «The Roop» и других.

Из соображений безопасности время открытия Морского фестиваля также не будет объявлено. Процессия, которая раньше открывала фестиваль, заменена новой идеей — парадом парусников. Планируется повторить историческую традицию — салют народов, когда каждый заходящий в порт корабль встречал берег выстрелом из пушки и получал ответный залп с берега. По окончании салюта парусники будут швартоваться на причале, а на мачте парусного судна Клайпедского университета «Брабандер» будет поднят флаг Праздника моря.

В этом году в 10-й раз состоится Гонка драконов. Почти 400 участников будут тренироваться заранее, а в субботу, 25 июля, они будут бороться за кубок Дирекции Клайпедского государственного морского порта.

Для самых осторожных — телетрансляции

Подробная программа Праздника моря уже опубликована на обновленном сайте www.jurossvente.lt. Для тех, кто решил не рисковать и остаться дома, организаторы предлагают посмотреть все мероприятия праздника по телевизору. Праздничный канал начнет свое вещание 24 июля в 17 часов и закончится в 22 часа субботы. Также прямые трансляции можно будет смотреть на сайте www.jurossvente.lt и в одноименном аккаунте Facebook.

Подготовлено ЛК по сообщениям klaipeda.lt

