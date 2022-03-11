Клайпедский порт расторг договор с датской Rohde Nielsen, ищет подрядчика

Фото Гядиминаса Гудавичюса

Клайпедский порт объявил о расторжении контракта с датской компанией Rohde Nielsen, которая за 16,2 млн евро должна была углубить судоходный канал порта, но запаздывал с реализацией работ.

«Работы по углублению акватории порта до 15 метров затянулись, мы видели опасность, что они не будут завершены вовремя, поэтому администрация порта расторгла договор с подрядчиком Rohde Nielsen», — сказал глава порта Альгис Латакас.

На прошлой неделе администрация порта объявила новый конкурс подрядчика, победитель которого должен будет углубить внутренний судоходный канал до 15,5 метра и завершить работы, не завершенные Rohde Nielsen.