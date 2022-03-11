Клайпедский порт расторг договор с датской Rohde Nielsen, ищет подрядчика

Клайпедский порт объявил о расторжении контракта с датской компанией Rohde Nielsen, которая за 16,2 млн евро должна была углубить судоходный канал порта, но запаздывал с реализацией работ.
«Работы по углублению акватории порта до 15 метров затянулись, мы видели опасность, что они не будут завершены вовремя, поэтому администрация порта расторгла договор с подрядчиком Rohde Nielsen», — сказал глава порта Альгис Латакас.
На прошлой неделе администрация порта объявила новый конкурс подрядчика, победитель которого должен будет углубить внутренний судоходный канал до 15,5 метра и завершить работы, не завершенные Rohde Nielsen.
Контракт с датской компанией был подписан в январе прошлого года, а работы должны были завершиться к весне этого года. Компания реализовала в порту несколько проектов — в 2011–2013 годах очистила дно акватории, углубила вход в порт и канал.
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