Макрон против вступления «воюющей» Украины в ЕС

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, в свою очередь заявил, что не видит возможности быстрого присоединения Украины к ЕС. Такой ускоренной процедуры вступления, по его словам, не существует, сообщает ЕП.

Рютте, прибыв на саммит лидеров ЕС, при этом сказал, что Нидерланды стали одной из стран, первой вышедшей с военной поддержкой Украины, и одной из первых, кто выступил за мощный санкционный пакет против России.

«Не должно быть никаких сомнений в том, что Нидерланды и Украина стоят плечом к плечу, но нет такой вещи, как ускоренное вступление. Его не существует», — заявил нидерландский премьер.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление о вступлении в ЕС на пятый день после начала российского вторжения. Он попросил блок разрешить Украине немедленно обрести членство в соответствии со специальной процедурой. В тот же день ЕС официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала тогда, что вступление в Евросоюз требует глубоких трансформационных процессов, которые нельзя провести за несколько месяцев.

9 марта СМИ писали, что среди лидеров стран Евросоюза нет единства в вопросе одобрения заявки Украины на вступление в блок. К немедленному предоставлению Украине статуса кандидата и началу переговоры о членстве выступает Польша и Литва.

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