Клайпедский терминал СПГ трое суток будет на ремонте

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) со среды до субботы временно не будет действовать — будут проводиться запланированные работы по технической проверке и ремонту.

Потребность Литвы в газе в это время будет обеспечиваться за счет Инчукалнского газохранилища в Латвии, сообщил оператор терминала Klaipedos nafta.

Как сообщает компания, будет проверена вся инфраструктура ТСПГ — судно-газохранилище Independence, причал и находящееся на нем оборудование, а также оборудование газопередающего трубопровода.

После того, как терминал возобновит деятельность, новый груз СПГ в Клайпеде ожидается 6-7 мая.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено