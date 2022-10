Klimato aktyvistai JK karaliaus vaškinę figūrą ištepė tortu

Policija pranešė, kad buvo sulaikyti keturi asmenys.

„Greitai sureagavome į incidentą „Madame Tussauds“ po to, kai maždaug 10 val. 50 min. (vietos, 12 val. 50 min. Lietuvos laiku) du žmonės statulą apmėtė maistu. Abu buvo areštuoti dėl nusikalstamos žalos“, – rašoma sostinės policijos pranešime „Twitter“.

Vėliau policija savo socialinio tinklo paskyroje paskelbė, kad buvo suimti dar du asmenys.

„Just Stop Oil“ po kurio laiko išplatino pranešimą, kuriame įvykio kaltininkai įvardyti kaip 20 metų Eilidh McFadden (Eilid Makfaden) ir 29 metų Tomas Johnsonas (Tomas Džonsonas).

Pranešime cituojami jų žodžiai, teigiant, kad surengė protestą siekdami „apsaugoti šią žalią ir malonią žemę, kuri yra mūsų visų paveldas“.

„Just Stop Oil“ teigia, kad klimato kaita žmonijai kelia egzistencinę krizę, todėl grupės tiesioginiai veiksmai yra pateisinami.

Praėjusią savaitę du aktyvistai smarkiai sutrikdė eismą užsiropštę ant svarbaus tilto per Temzę netoli Londono – dėl šio incidento jis buvo uždarytas.

Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai kiti grupės nariai pomidorų sriuba apipylė olandų dailininko Vincento van Gogho (Vinsento van Gogo) šedevrą „Saulėgrąžos“ (Sunflowers) Londono nacionalinėje galerijoje.

🚨 Just Stop Oil activists have been filmed throwing cake at King Charles's waxwork this morning. This follows a recent attack by the group on Van Gogh's 'Sunflowers'.



Douglas Murray discusses why we need to protest the protestors 👇👇



Read here: https://t.co/dhluGhJMQT pic.twitter.com/uUlY9tJJ7V