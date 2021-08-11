Клятва на Коране для доступа в Интернет

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В Туркменистане получить доступ к Интернету можно только после клятвы на Коране. От будущего интернет-пользователя требуют, чтобы он не пользовался VPN, сообщает Радио Азатлык.

Туркменские власти всячески ограничивают возможность пользоваться Интернетом для граждан своей страны. Для того чтобы подключить домашний интернет, необходимо записаться в очередь. Время ожидания может растянуться на год-полтора. При этом скорость Интернета в Туркменистане очень мала.

Кроме того, туркменские власти преследуют граждан за использование VPN. Известны случаи, когда мастеров, которые устанавливали на гаджеты клиентов VPN, арестовывали. О новых требованиях к подключению домашнего интернета рассказала жительница Туркменистана. По словам женщины, ее заставляют дать клятву на Коране, о том, что она не будет пользоваться VPN.