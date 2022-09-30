КНДР запустила баллистическую ракету третий раз за неделю

Северной Кореи осуществили запуск баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap в четверг, 29 сентября.
По данным Объединенного комитета начальников штабов (JCS) Южной Кореи, запуск был осуществлен через несколько часов после того, как вице-президент США Камала Харрис завершила однодневный визит в Южную Корею.
Она встретилась с президентом Юн Сук Йолем и посетила демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи. Харрис также подтвердила обязательство Вашингтона в отношении безопасности перед Сеулом.
Как известно, КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в минувшее воскресенье и еще две ракеты такого же типа накануне в среду.
Эти запуски усилили напряженность в регионе на фоне продолжающихся военно-морских учений Южной Кореи и США с участием американского авианосца Ronald Reagan.korrespondent.net