КНДР запустила баллистическую ракету третий раз за неделю

Она встретилась с президентом Юн Сук Йолем и посетила демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи. Харрис также подтвердила обязательство Вашингтона в отношении безопасности перед Сеулом.

Как известно, КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в минувшее воскресенье и еще две ракеты такого же типа накануне в среду.

Эти запуски усилили напряженность в регионе на фоне продолжающихся военно-морских учений Южной Кореи и США с участием американского авианосца Ronald Reagan.