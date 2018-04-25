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Происшествия

Когда ошибаются медики

Фото BFL/Андрюс Уфартас

18 октября стало известно, что в Каунасской клинике 16-летней девушке медсестра по ошибке поставила капельницу с жидкостью для дезинфекции ран.

Фото BFL/Кястутис Ванагас

16-летнюю пациентку привезли в Каунас из Йонавы. Она жаловалась на боли в животе. В Каунасе врачи заподозрили инфекцию и назначили лечение. Медсестра должна была поставить больной капельницу. Когда девушке поставили третью капельницу, она почувствовала себя плохо, стала задыхаться. Прибежала медсестра, отключила капельницу и сказала, что перепутала препараты, пишут литовские СМИ.

Как выяснилось, бутылки назначенного препарата очень похожи на бутылки с жидкостью для дезинфекции. Оказалось, что они находились не на той полке.

Ошибку допустила опытная медсестра с почти 20-летним стажем. По данным руководства больницы, причина ошибки — «автоматические действия»: медсестра не проверила, та ли бутылка, поскольку других препаратов на полке не должно было быть. Врачи сказали, что, когда ошибку заметили, сразу же больную перевели в реанимацию. По их словам, в организм девушки попало около 5 мг дезинфицирующего средства, а токсичная доза в три раза выше – 15 мг. После предпринятого лечения девушка вскоре была выписана из больницы.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ

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