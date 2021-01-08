Количество разводов сократилось

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Карантин, введенный в Литве из-за пандемии коронавируса, не привел к росту официальных разводов, как это случилось в некоторых других странах, сообщает BNS.

Правда, эксперты не торопятся с выводами, говоря, что сделать их окончательно можно будет только после оценки всех данных. В 2020 году зарегистрировано 7,2 тыс. разводов, в то время как в 2019 году их число достигло более 8,6 тыс., свидетельствуют предварительные данные Центра реестров, предоставленные BNS.

«Пандемия и карантин, несомненно, оставят след в жизни всех нас. Хотя и шли разговоры о том, что в этом году количество разводов увеличилось, официальная статистика пока этого не подтверждает», — сказал BNS Миндаугас Самкус, представитель Центра реестров.

По его словам, если карантин, введенный весной, и повлиял на возможное увеличение количества разводов, это прояснится гораздо позже.

«Одна из причин такой разницы может заключаться в том, что развод часто становится серьезной проблемой для пар, которые стараются договориться о разделе имущества, алиментах или других условиях жизни врозь. Поэтому, даже если карантин, введенный весной, и привел к увеличению числа разводов, мы, скорее всего, увидим это в будущей статистике», — сказал представитель Центра реестров.

Еще одной из причин, из-за которой в минувшем году было зарегистрировано меньше разводов, может быть то, что из-за карантина весной не все учреждения работали нормально.

В среднем в 2020 году ежемесячно регистрировалось по 600 разводов, за май-сентябрь их было меньше среднего ежемесячного количества. В 2019 году среднее число разводов в месяц достигало 721.

Средняя продолжительность совместной жизни разводящихся пар в минувшем году составляла около 13,5 года. Самая короткая совместная жизнь разводившейся в прошлом году пары продолжалась всего 131 день, самая длинная — более 65 лет.

В 2020 году наибольшее количество разводов зарегистрировано 21 января — 93, в прошлом году максимум разводов зарегистрировано 5 ноября — 100.

Информация «ЛК», BNS