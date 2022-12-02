Командующий армией США обещает, что ее представители будут в Литве постоянно – Рупшис

В Литве осуществляется регулярная ротация военных США, но литовские политики стремятся к постоянному американскому присутствию. Однако командующий литовской армией заявил, что это «то же самое, что и постоянное присутствие».

Как позднее сообщили BNS в вооруженных силах Литвы, Милли, говоря о постоянной дислокации имел в виду постоянную ротацию.

Командующий литовской армией в Вашингтоне также обсудил с председателем Объединенного комитета командующих штабами США вопросы восстановления вооружений после передачи части возможностей Украине, подвергшейся нападению со стороны России.

«Соединенные Штаты Америки являются стратегическим союзником Литвы, который ценит модернизацию Литвы как члена НАТО и ее готовность защищаться от потенциальных агрессоров, а также оказывает помощь в восстановлении потенциала вооружений в результате поддержки, оказанной Украине», — сказал он.

На встрече командующие армиями Литвы и США также обсудили военное сотрудничество двух государств в контексте обучения и учений, укрепления обороны и безопасности региона.

На встрече с Милли, по сообщению литовской армии, особое внимание было уделено развитию будущего сотрудничества, укреплению потенциала Литвы в области противовоздушной обороны, кибербезопасности, разведки, поддержке модернизации литовской армии и другим важным направлениям двустороннего партнерства.

По принципу ротации США дислоцируют с 2019 года батальон — более 500 военных.

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