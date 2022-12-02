Власти Эстонии предупредили о возможных перебоях с электроэнергией

«Причины разные, и одна из них в том, что из России больше не поступают тысячи мегаватт электроэнергии, помимо этого не работает несколько электростанций. Подстанция в Аувере снова вышла из строя», — сказала Кая Каллас.

«Наша местная проблема заключается в том, что в Эстонии мы по-прежнему потребляем электричества столько, будто у нас не было этих проблем», — добавила глава правительства.

Каллас заявила, что в краткосрочной перспективе у нас есть два варианта: краткосрочные отключения или экономия и регулирование потребления.

«Когда я говорю об отключениях, я не пугаю, я констатирую факт, что мы должны снизить потребление в часы пик — с 7 до 9 утра или с 16 до 19, потому что именно в это время потребление наиболее высокое. Если мы этого не сделаем, мы можем быть вынуждены по регионам отключать электроэнергию на несколько часов. Будем рады, если не потребуется этого делать», — сказала Каллас.

«Призываю всех потреблять энергию разумно. Сама дешёвая электроэнергия — это непотреблённая электроэнергия», — заключила премьер-министр.

По её словам, правительство Эстонии поставило перед собой цель к 2030 году производить столько электричества из возобновляемых источников энергии, сколько страна потребляет. «Мы должны учиться адаптироваться к влияниям климата и будущих кризисов», — добавила она.