Власти Эстонии предупредили о возможных перебоях с электроэнергией

На пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 1 декабря, премьер-министр Кая Каллас напомнила о своём обращении к народу, в котором она предупреждала о различных перебоях с электричеством, из-за чего подверглась критике как со стороны СМИ, так и общественности.
Однако теперь, по словам Каллас, мы действительно находимся в такой ситуации, когда во всём регионе NordPool не хватает электроэнергии.
«Причины разные, и одна из них в том, что из России больше не поступают тысячи мегаватт электроэнергии, помимо этого не работает несколько электростанций. Подстанция в Аувере снова вышла из строя», — сказала Кая Каллас.
«Наша местная проблема заключается в том, что в Эстонии мы по-прежнему потребляем электричества столько, будто у нас не было этих проблем», — добавила глава правительства.
Каллас заявила, что в краткосрочной перспективе у нас есть два варианта: краткосрочные отключения или экономия и регулирование потребления.
«Когда я говорю об отключениях, я не пугаю, я констатирую факт, что мы должны снизить потребление в часы пик — с 7 до 9 утра или с 16 до 19, потому что именно в это время потребление наиболее высокое. Если мы этого не сделаем, мы можем быть вынуждены по регионам отключать электроэнергию на несколько часов. Будем рады, если не потребуется этого делать», — сказала Каллас.
«Призываю всех потреблять энергию разумно. Сама дешёвая электроэнергия — это непотреблённая электроэнергия», — заключила премьер-министр.
По её словам, правительство Эстонии поставило перед собой цель к 2030 году производить столько электричества из возобновляемых источников энергии, сколько страна потребляет. «Мы должны учиться адаптироваться к влияниям климата и будущих кризисов», — добавила она.tribuna.ee