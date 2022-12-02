Минкульт Литвы призывает организаторов не приглашать российских исполнителей

По его словам, именно об этом министр культуры Украины Александр Ткаченко попросил страны Евросоюза, выступая на состоявшемся на этой неделе в Брюсселе заседании Совета министров культуры ЕС.

Он призвал страны-участницы воздержаться от реализации культурных проектов, в которых участвует Россия или которые финансируются российскими компаниями.

Министр культуры Украины также призвал более активно поддерживать представителей украинской культуры в ЕС, ограничить их участие российских представителей в международных культурных мероприятиях, за исключением случаев, когда они публично и четко осуждают военные действия российской стороны в Украине.

Министерство культуры Литвы напоминает, что культурные учреждения, ассоциации и организаторы мероприятий призываются строго следовать рекомендациям, в случае, если лица посещали Крым, другие территории, оккупированные Россией в Украине, если они поддерживают войну России в Украине и предыдущие формы российской агрессии против других стран, то есть если деятели культуры публично поддержали такую ​​политику Кремля, участвовали в соответствующих публичных акциях, подписывали соответствующие публичные документы.

По соглашению со странами Балтии и Польшей Литва совместно ограничила въезд граждан России на территорию страны. В Литву могут въезжать только российские дипломаты, диссиденты, сотрудники транспортных компаний, члены семей граждан ЕС, а также россияне, имеющие вид на жительство или долгосрочные национальные визы стран Шенгенского соглашения. Заявления на получение визы от граждан России также не принимаются, за исключением случаев, когда это происходит при посредничестве Министерства иностранных дел.



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