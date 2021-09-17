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Команды социальной помощи

Фото Twitter

В лагерях для мигрантов до октября приступят к работе пять мобильных команд социальной помощи, сообщило Министерство социальной защиты и труда Литвы. 

Как говорится в сообщении, в местах расселения мигрантов, которых сейчас более 30, уже организуется социальная помощь для уязвимых мигрантов – беременных женщин, детей, несовершеннолетних без сопровождения, людей с недугами. 

Министерство планирует, что до октября к работе приступят пять мобильных команд, 16 специалистов, которые периодически будут посещать все места проживания мигрантов. 

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Как говорится в сообщении, прибывшие к мигрантам специалисты сначала идентифицируют важнейшие и специальные потребности людей, оценивают эмоциональное состояние, потребность в помощи медиков, в случае критической ситуации консультируют психологи. 

Министерство утверждает, что жителей лагерей также информируют о возможности вернуться в родную страну или получить необходимые услуги во время проживания в лагере, развивают социальные навыки мигрантов, например, беременным женщинам помогают подготовиться к материнству. 

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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