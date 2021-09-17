Команды социальной помощи

В лагерях для мигрантов до октября приступят к работе пять мобильных команд социальной помощи, сообщило Министерство социальной защиты и труда Литвы.
Как говорится в сообщении, в местах расселения мигрантов, которых сейчас более 30, уже организуется социальная помощь для уязвимых мигрантов – беременных женщин, детей, несовершеннолетних без сопровождения, людей с недугами.
Министерство планирует, что до октября к работе приступят пять мобильных команд, 16 специалистов, которые периодически будут посещать все места проживания мигрантов.
Как говорится в сообщении, прибывшие к мигрантам специалисты сначала идентифицируют важнейшие и специальные потребности людей, оценивают эмоциональное состояние, потребность в помощи медиков, в случае критической ситуации консультируют психологи.
Министерство утверждает, что жителей лагерей также информируют о возможности вернуться в родную страну или получить необходимые услуги во время проживания в лагере, развивают социальные навыки мигрантов, например, беременным женщинам помогают подготовиться к материнству.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ