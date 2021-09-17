Команды социальной помощи

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В лагерях для мигрантов до октября приступят к работе пять мобильных команд социальной помощи, сообщило Министерство социальной защиты и труда Литвы.

Как говорится в сообщении, в местах расселения мигрантов, которых сейчас более 30, уже организуется социальная помощь для уязвимых мигрантов – беременных женщин, детей, несовершеннолетних без сопровождения, людей с недугами.

Министерство планирует, что до октября к работе приступят пять мобильных команд, 16 специалистов, которые периодически будут посещать все места проживания мигрантов.