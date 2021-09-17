Расширены полномочия военных

Соответствующие права военные получили только на участке границы и в местах временного содержания или поселения лиц, которые незаконно пересекли границу.

Предоставить военным дополнительные полномочия действовать на границе во время экстремальной ситуации позволили принятые из-за миграционного кризиса Сеймом в августе поправки к закону.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ