Расширены полномочия военных

Сейм Литвы утвердил решение президента Гитанаса Науседы предоставить дополнительные полномочия военным на границе с Беларусью в условиях экстремальной ситуации.
В первый день осенней сессии парламент принял постановление, которым утвердил подписанный президентом в августе соответствующий декрет.
Он позволяет военным при патрулировании на границе давать обязывающие указания физическим и юридическим лицам, преследовать и задерживать лиц, которые не выполняют эти указания, а также подозреваемых в совершении преступления, останавливать, проверять и досматривать транспортные средства, находящиеся в них грузы, лиц, багаж, использовать специальные средства.
Соответствующие права военные получили только на участке границы и в местах временного содержания или поселения лиц, которые незаконно пересекли границу.
Предоставить военным дополнительные полномочия действовать на границе во время экстремальной ситуации позволили принятые из-за миграционного кризиса Сеймом в августе поправки к закону.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ