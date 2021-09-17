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Расширены полномочия военных

Št. srž. Virginijaus Stonio nuotraukos

Сейм Литвы утвердил решение президента Гитанаса Науседы предоставить дополнительные полномочия военным на границе с Беларусью в условиях экстремальной ситуации. 

В первый день осенней сессии парламент принял постановление, которым утвердил подписанный президентом в августе соответствующий декрет. 

Он позволяет военным при патрулировании на границе давать обязывающие указания физическим и юридическим лицам, преследовать и задерживать лиц, которые не выполняют эти указания, а также подозреваемых в совершении преступления, останавливать, проверять и досматривать транспортные средства, находящиеся в них грузы, лиц, багаж, использовать специальные средства. 

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Соответствующие права военные получили только на участке границы и в местах временного содержания или поселения лиц, которые незаконно пересекли границу. 

Предоставить военным дополнительные полномочия действовать на границе во время экстремальной ситуации позволили принятые из-за миграционного кризиса Сеймом в августе поправки к закону. 

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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