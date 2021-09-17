Общество в стрессе

Заместитель руководителя оппозиционной фракции Социал-демократической партии Оринта Лейпуте призывает правящую коалицию принять меры по снижению напряженности в обществе, так как, по данным социологической службы Baltijos tyrimai, уровень общественного стресса во время пандемии COVID-19 удвоился, сообщает пресс-служба партии.
«Страх, отсутствие чувства безопасности, потеря социальной стабильности, шок от смерти близких и потеря доходов – все это, если власть продолжит проявлять свое обычное высокомерие и социальную бесчувственность, может превратиться в бомбу замедленного действия. Классический пример – позиция премьер-министра, что правительство ничего не может сделать с растущими ценами. Социально негуманные решения и неумение найти контакт с обществом увеличивают нагрузку на психическое здоровье людей, уровень стресса и тревоги в обществе», – считает член Комитета Сейма по здравоохранению О. Лейпуте.
Парламентарий призывает как можно скорее выполнить рекомендации Государственного аудита — Министерство здравоохранения должно уделять больше внимания расширению доступа к услугам по поддержке психического здоровья, информированию населения о возможностях психологической помощи и повышению его грамотности в области психического здоровья.
По данным опроса Минздрава, 49% населения признают, что во время второй волны COVID-19 их эмоциональное состояние ухудшилось. Чувства тревоги, гнева и печали усилились примерно в 1,5 раза. В 2020 году был зафиксирован рост числа самоубийств.
По мнению О. Лейпуте, власти должны немедленно дать понять общественности, что «спасение утопающих – это не дело рук самих утопающих».
«Очереди за «паспортами возможностей» и другие инциденты показали, что власти игнорируют неравенство возможностей. Это очень циничная и опасная тактика – принижать или исключать людей из-за их социального статуса», – считает политик.
Недавно Госконтроль заявил, что нынешней ситуации оздоровления страны мешает также отставание в медицинской грамотности.
O. Лейпуте отмечает, что, например, 69% населения не знают, что в муниципальных учреждениях здравоохранения можно получить бесплатные услуги психологической поддержки.
Проведенный в апреле 2021 года по заказу Государственного контроля опрос показал, что во время пандемии COVID-19 90,5% населения вообще не обращались за психологической помощью.
Депутат отмечает угрожающие показатели психического здоровья у детей и молодежи: «То, что переживается сегодня, завтра обернется новым социальным напряжением. В 2020 году более половины (54%) родителей сообщили, что их ребенок из-за стресса испытывал поведенческие или эмоциональные трудности. Во время пандемии удвоилось количество звонков на детскую линию помощи (с 9% до 18%). Во время пандемии COVID-19 очереди на прием к детскому и подростковому психиатру увеличились на 23%», – отметила депутат.