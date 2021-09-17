Общество в стрессе

По данным опроса Минздрава, 49% населения признают, что во время второй волны COVID-19 их эмоциональное состояние ухудшилось. Чувства тревоги, гнева и печали усилились примерно в 1,5 раза. В 2020 году был зафиксирован рост числа самоубийств.

По мнению О. Лейпуте, власти должны немедленно дать понять общественности, что «спасение утопающих – это не дело рук самих утопающих».

«Очереди за «паспортами возможностей» и другие инциденты показали, что власти игнорируют неравенство возможностей. Это очень циничная и опасная тактика – принижать или исключать людей из-за их социального статуса», – считает политик.

Недавно Госконтроль заявил, что нынешней ситуации оздоровления страны мешает также отставание в медицинской грамотности.

O. Лейпуте отмечает, что, например, 69% населения не знают, что в муниципальных учреждениях здравоохранения можно получить бесплатные услуги психологической поддержки.

Проведенный в апреле 2021 года по заказу Государственного контроля опрос показал, что во время пандемии COVID-19 90,5% населения вообще не обращались за психологической помощью.

Депутат отмечает угрожающие показатели психического здоровья у детей и молодежи: «То, что переживается сегодня, завтра обернется новым социальным напряжением. В 2020 году более половины (54%) родителей сообщили, что их ребенок из-за стресса испытывал поведенческие или эмоциональные трудности. Во время пандемии удвоилось количество звонков на детскую линию помощи (с 9% до 18%). Во время пандемии COVID-19 очереди на прием к детскому и подростковому психиатру увеличились на 23%», – отметила депутат.