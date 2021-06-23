Комиссия Кабмина Литвы будет решать вопрос о завершении карантинного режима

Во время заседания будет обсуждаться новейшая эпидемиологическая ситуация в стране, будут оцениваться изменения, связанные со смягчением карантинных правил. Также планируется обсудить меры, которые ускорят процесс вакцинации в масштабе страны.

Кроме прочего, речь пойдет и о резерве пищевых продуктов. Этот вопрос представит Министерство сельского хозяйства.

О возможности не продолжать карантин ранее заявляли и министр здравоохранения Арунас Дулькис, и премьер-министр Ингрида Шимоните.

Сейчас предусмотрено, что карантин продолжается до 30 июня включительно. Он был введен еще бывшим правительством в ноябре прошлого года, однако с ухудшением эпидемиологической ситуации не раз продлевался.

По данным Департамента статистики, в стране COVID-19 болеют более 2,2 тыс. человек, хотя по декларируемым данных их число достигает 54 тыс. заболевших.

Как минимум одну прививку от коронавируса получили 43,4% населения Литвы.