Комиссия Кабмина Литвы будет решать вопрос о завершении карантинного режима

В среду правительственная Комиссия по экстремальным ситуациям будет решать вопрос о завершении карантинного режима.
«Мы планируем завершить карантин, однако рассматриваем продление экстремальной ситуации и ограничений, связанных с ней. В данный момент немного заболеваний, однако, лето – это время подготовки к осени», – отметил вице-министр внутренних дел Виталиюс Дмитриевас.
Во время заседания будет обсуждаться новейшая эпидемиологическая ситуация в стране, будут оцениваться изменения, связанные со смягчением карантинных правил. Также планируется обсудить меры, которые ускорят процесс вакцинации в масштабе страны.
Кроме прочего, речь пойдет и о резерве пищевых продуктов. Этот вопрос представит Министерство сельского хозяйства.
О возможности не продолжать карантин ранее заявляли и министр здравоохранения Арунас Дулькис, и премьер-министр Ингрида Шимоните.
Сейчас предусмотрено, что карантин продолжается до 30 июня включительно. Он был введен еще бывшим правительством в ноябре прошлого года, однако с ухудшением эпидемиологической ситуации не раз продлевался.
По данным Департамента статистики, в стране COVID-19 болеют более 2,2 тыс. человек, хотя по декларируемым данных их число достигает 54 тыс. заболевших.
Как минимум одну прививку от коронавируса получили 43,4% населения Литвы.