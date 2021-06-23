Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве –54, смертей не фиксировалось

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За минувшие сутки в стране были выявлены 54 новых случая коронавируса, смертей от этого инфекционного заболевания не фиксировалось, сообщил в среду Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 5 тыс. 661 молекулярный тест (ПЦР) и 4 тыс. 22 антигенный теста на COVID-19.