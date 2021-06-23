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В Грузии отменили комендантский час и маски на улице

Фото pixabay.com

Власти Грузии решили отменить в стране комендантский час и масочный режим на улице. Об этом рассказал глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.

По его словам, в Грузии прекращается действие комендантского часа, который действовал с ноября прошлого года. Также более не является обязательным ношение медицинских масок на открытом воздухе. Масочный режим сохраняется только в транспорте и закрытых помещениях. За нарушение масочного режима также полагается штраф – 20 лари (шесть долларов).

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Кроме того, с 1 июля будет упразднено ограничение на ночное передвижение.

korrespondent.net

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