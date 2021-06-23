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В Католическом Кафедральном соборе Вильнюса отрываются часовни, закрытые 70 лет

Фото BFL/ Andrius Ufartas

С четверга в Вильнюсском кафедральном соборе будут открыты три часовни: Туринской плащаницы, Милосердия и  Св. Станислава,  которые были закрыты 70 лет, сообщила во вторник Курия Вильнюсского епископата.

Часовни будут открыты в праздник Св. Иоанна Крестителя, службу будет проводить апостольский нунций в Литве, архиепископ Пятр Антун Райч. 

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«Это прекрасный день, когда мы открываем больше сокровищ Кафедрального собора. Три часовни, которые были закрыты с момента возвращения Кафедрального собора, сейчас начинают новую жизнь. Надеемся, что эти новые места для молитв будут поощрять набожность верующих», – отмечает Вильнюсский архиепископ Гинтарас Грушас.

Как говорится в сообщении, в Вильнюсский кафедральный собор возвращаются и изъятые ранее художественные ценности из музейных фондов. 

Кроме того, через год реставрации открывается часовня Св. Владислава. Посетители смогут увидеть созданный в XVIII – в конце XIX веков и закрытый в XX века декор купола.

Для посещения открытых часовен с гидом будут организовываться платные экскурсии Музеем церковного наследия. 

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