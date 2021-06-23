В Католическом Кафедральном соборе Вильнюса отрываются часовни, закрытые 70 лет

С четверга в Вильнюсском кафедральном соборе будут открыты три часовни: Туринской плащаницы, Милосердия и Св. Станислава, которые были закрыты 70 лет, сообщила во вторник Курия Вильнюсского епископата.
Часовни будут открыты в праздник Св. Иоанна Крестителя, службу будет проводить апостольский нунций в Литве, архиепископ Пятр Антун Райч.
«Это прекрасный день, когда мы открываем больше сокровищ Кафедрального собора. Три часовни, которые были закрыты с момента возвращения Кафедрального собора, сейчас начинают новую жизнь. Надеемся, что эти новые места для молитв будут поощрять набожность верующих», – отмечает Вильнюсский архиепископ Гинтарас Грушас.
Как говорится в сообщении, в Вильнюсский кафедральный собор возвращаются и изъятые ранее художественные ценности из музейных фондов.
Кроме того, через год реставрации открывается часовня Св. Владислава. Посетители смогут увидеть созданный в XVIII – в конце XIX веков и закрытый в XX века декор купола.
Для посещения открытых часовен с гидом будут организовываться платные экскурсии Музеем церковного наследия.