Коммунальный вопрос

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

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В странах ЕС каждый человек в среднем производит 487 килограммов мусора в год. Каждый житель Литвы ежегодно выбрасывает 455 кг мусора.

Вильнюсский городской совет планирует утвердить тарифы на сбор и упорядочение муниципальных отходов на 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии. Это решение завершит реализацию реформы сбора отходов, начатой в Вильнюсе в прошлом году.

Планируется, что со следующего года будет изменен порядок расчета платы за мусор. Намечается ввести весовой коэффициент, который будет определять 25 проц. от величины платы, другая часть платы будет зависеть от размера жилой площади. Как считают в Вильнюсской мэрии, такой порядок начисления платы позволит эффективнее управлять финансовыми потоками и будет препятствовать «мусорному туризму» и созданию нелегальных свалок.

Планируется, что цена на эту услугу вырастет, но не достигнет дореформенного уровня, а введение новых изменений упростит жизнь населения: не будет налогов на участки под гаражи, сады и постройки, можно будет заказать более частый или разовый вывоз отходов.

Директор Администратора системы отходов Вильнюса (VASA) Римантас Юкнявичюс заявил, что качество обслуживания будет улучшаться, а сам процесс сбора мусора будет происходить более слаженно.

По его словам, жильцам индивидуального дома площадью 175 кв. м, до реформы платившим около 6,70 евро в месяц, с 2020 года придется платить 8,16 евро в месяц.

Владелец квартиры площадью 60 кв. м в прошлом году до начала реформы платил 5,4 евро в месяц, а после реформы — 2, 83 евро, со следующего же года ориентировочно будет платить 4, 79 евро в месяц, что на 11 проц. меньше, чем в мае 2018 года.

В настоящее время в Каунасе жильцы дома такой же площади платят за сбор мусора 14,18 евро в месяц, а в Клайпеде — 6,80 евро в месяц.

Юкнявичюс также отметил, что в настоящий момент точные цены для жителей Вильнюса пока не определены. Муниципалитет столицы выделит средства, которые будут потрачены на разработку и обслуживание информационной системы, программного обеспечения, видеонаблюдения и расчета заработной платы.

«Другими словами, в этом году стоимость сбора мусора для горожан не изменится. Она будет расти с 2020 года, так как будет рассчитываться на основе новых тарифов, но не будет превышать того уровня, что был до реформы. Кроме того, по соотношению качества обслуживания и цены мы по-прежнему будем одной из ведущих компаний в Литве», — заявил он.

Ожидается, что после переходного этапа жители Вильнюса получат высококачественный сервис по привлекательной цене.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt