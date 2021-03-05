Компании продажи медоборудования могли незаконно получить заказов на 3 млн евро

Есть подозрения в том, что компании, занимающиеся торговлей медоборудованием могли незаконно победить на конкурсах различных медучреждений в Литве на сумму более чем в 3 млн евро, сообщила в четверг Служба специальных расследований (ССР).
«Данные, собранные сотрудниками ССР, сейчас позволяют заподозрить, что представители компаний, торгующих медицинскими средствами и оборудованием, возможно действуя различными незаконными средствами в течение периода более года могли создать условия для незаконной победы компаний на различных конкурсах закупок литовских лечебных учреждений на сумму более 3 млн евро», – говорится в сообщении службы.
В данный момент подозрения в различных коррупционных преступлениях предъявлены 35 гражданам, четверо из них являются главами частных компаний, а шесть – руководителями лечебных учреждений.
По данным ССР, расследуется более ста преступных деяний. Есть подозрения в том, что в них могли быть вовлечены более десяти лечебных учреждений из различных муниципалитетов, их руководители и прочие лица, ответственные за публичные закупки.