Компании продажи медоборудования могли незаконно получить заказов на 3 млн евро

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Есть подозрения в том, что компании, занимающиеся торговлей медоборудованием могли незаконно победить на конкурсах различных медучреждений в Литве на сумму более чем в 3 млн евро, сообщила в четверг Служба специальных расследований (ССР).

«Данные, собранные сотрудниками ССР, сейчас позволяют заподозрить, что представители компаний, торгующих медицинскими средствами и оборудованием, возможно действуя различными незаконными средствами в течение периода более года могли создать условия для незаконной победы компаний на различных конкурсах закупок литовских лечебных учреждений на сумму более 3 млн евро», – говорится в сообщении службы.