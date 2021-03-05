Власти Китая намерены постепенно повышать пенсионный возраст

Демографическая ситуация

С середины 70-х годов прошлого века Китай проводил политику «одна семья — один ребенок». Из-за стремительного старения населения в 2016 году всем семьям разрешили иметь двух детей, однако «беби-бума» не произошло: рождаемость в Китае продолжает снижаться уже четыре года подряд и достигла минимального уровня за последние 60 лет. Это во многом обусловлено «накопительным эффектом» ограничений: люди не решаются заводить детей из-за высоких расходов на медицинское обслуживание и образование, а также из-за дороговизны воспитания молодого поколения.

Если существующая ситуация не изменится, то, как прогнозируют местные социологи, к 2050 году в КНР будет насчитываться около 487 млн человек в возрасте старше 60 лет. Иначе говоря, пожилые люди будут составлять 35% жителей страны. Это приведет к нехватке рабочей силы и снижению темпов экономического роста.

Власти уже рассматривают ряд инициатив по повышению рождаемости — стимулирующие выплаты молодым родителям, предоставление льгот, дополнительных отпусков и другие. Ожидается, что конкретные решения будут озвучены в ходе этой сессии парламента.