Пандемия ослабила демократию и свободу в мире

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

На фоне пандемии коронавируса в минувшем году снизился уровень глобальной свободы в мире. И сейчас в «свободных» странах живет менее 20% населения мира, в «несвободных» — 38%. Об этом свидетельствуют данные отчета Freedom House.

По данным отчета, уровень глобальной свободы в мире опускался последние 15 лет. А пандемия COVID-19 усилила спад демократии.