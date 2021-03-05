Пандемия ослабила демократию и свободу в мире

На фоне пандемии коронавируса в минувшем году снизился уровень глобальной свободы в мире. И сейчас в «свободных» странах живет менее 20% населения мира, в «несвободных» — 38%. Об этом свидетельствуют данные отчета Freedom House.
По данным отчета, уровень глобальной свободы в мире опускался последние 15 лет. А пандемия COVID-19 усилила спад демократии.
По состоянию на сейчас, 54 страны являются «несвободными», на их долю приходится 38% населения мира, что является самым высоким показателем с момента начала спада уровня глобальной свободы в 2006 году».
Отмечается, что антидемократические лидеры во всем мире использовали пандемию как прикрытие, чтобы ослабить политическую оппозицию и консолидировать власть.
Многие из тех, кто высказывал возражения против действий своих правительств в связи с пандемией, столкнулись с преследованием или привлечением к уголовной ответственности.
Отмечается, что карантин иногда был чрезмерным и часто сопровождался жестокостью.
В настоящее время в «свободных» странах проживает менее 20% населения мира.
Так, из 195 независимых стран, проанализированных в отчете, 73 — столкнулись с совокупным снижением показателей и только 28 — добились улучшений, что представляет наибольший разрыв за 15-летний период.korrespondent.net