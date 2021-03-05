Президент Эстонии выступила за продолжение диалога с Россией

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступает за диалог с Россией. Об этом она сказала в интервью латвийскому порталу LSM, фрагменты которого были опубликованы в четверг, передает ТАСС.

«Вовлечение [России в диалог] не означает отказа от своих принципов, — сказала она. — Я за диалог, но в нем нужно быть твердыми и давать четкий посыл. И в этом наша общая задача — работать с этими трудными вопросами».