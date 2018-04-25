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Общество,Регионы

Компенсации жителям, предприятиям и учреждениям Алитуса

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Властям Алитуса и района с 15 ноября можно отправлять в Министерство финансов заявки на компенсацию жителям, предприятиям и учреждениям. Мэр района Альгирдас Врубляускас говорит, что ущерб животноводов достиг 60 – 70 тысяч евро.

Пожарным, которые тушили возгорание на предприятии «Экологистика», выплатят премии по 600 евро каждому. На тушении работали 268 пожарных, 8 машинистов и экскаваторщиков. Из собранных жителями средств поощрят и курсантов Пожарного училища и сопровождавших их преподавателей. Они получат по 100 евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                     

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