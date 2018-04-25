В Литве выбирают автомобиль года

В конце октября на площади Независимости в Вильнюсе, рядом с Сеймом и Национальной библиотекой имени М. Мажвидаса, выставили десятки новых автомобилей – претендентов на приз «Литовский автомобиль 2020 года». Эту акцию ежегодно проводит ассоциация «Автоклуб литовских журналистов».
Среди моделей были представлены как бюджетные автомобили, так и машины премиум-класса. Всего на звание автомобиль года претендуют 37 автомобилей. Количество автомобилей выглядит аналогично предыдущим выборам, но меняется их тип, причем влияние новых требований об экологичности ощущается как никогда ранее.
Возможно, самое большое изменение в нынешнем году — это тип топлива. На этих выборах преобладают бензиновые автомобили — как минимум 23 авто. Представлено порядка 7 гибридных автомобилей, и уже известно, что впервые в истории выборов их будет больше, чем дизельных, причем число последних уменьшилось до 5. В прошлом году было представлено 16 дизельных моделей.
Доминирующая коробка передач — автоматическая, всего 2 модели идут в комплекте с механической коробкой передач. К ним относятся спортивный Ford Focus ST и Hyundai i30 Fastback N. Одна модель, Ford Ranger Raptor, представлена с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.
В прошлом году на конкурс впервые было представлено больше автомобилей повышенной проходимости. Тенденция сохранилась и в этом году, поскольку 22 претендента из 37 классифицированы как кроссоверы, внедорожники или пикапы. Интересно, что на конкурс выставлен только один универсал и 4 купе.
Уже известно, что суммарная стоимость всех моделей «Литовского автомобиля 2020 года» будет самой высокой за всю историю конкурса — около 1,8 млн евро. Самая дорогая модель — Mercedes-Benz GLS 400d 4MATIC, стоимость базовой модели более 92 тысяч евро, а конкурсной — 128 тысяч евро.
Наибольшее количество автомобилей на конкурс выставили Mercedes-Benz и Toyota — по 4 каждая, Audi и Lexus – по 3 модели.
Во время выборов автомобили пройдут множество тестдрайвов. В сентябре была сформирована группа из десяти журналистов и консультантов из разных областей, которым предстоит сделать нелегкий выбор. Победителей объявят 29 ноября.
Напомним, лавры лучшего автомобиля Литвы 2019 достались французскому автомобилю. Им стал автомобиль — Peugeot 508. Всего Peugeot 508 набрал 49 балла. На втором месте остался автомобиль Kia Ceed (43 баллов), на третьем — Ford Focus (42). На четвертом месте – электромобиль Hyundai Kona EV (36), на пятом — Mercedes-Benz A-Class (33), на шестом — Volkswagen Touareg (27), на седьмом – BMW X2 (20). Всего в выборах лучшего автомобиля в прошлом году участвовали 33 модели.
Акция ассоциации «Автоклуб литовских журналистов» проходит уже в 23-й раз.
Подготовлено по BNS и литовским СМИ
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