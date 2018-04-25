В Литве выбирают автомобиль года

Доминирующая коробка передач — автоматическая, всего 2 модели идут в комплекте с механической коробкой передач. К ним относятся спортивный Ford Focus ST и Hyundai i30 Fastback N. Одна модель, Ford Ranger Raptor, представлена с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В прошлом году на конкурс впервые было представлено больше автомобилей повышенной проходимости. Тенденция сохранилась и в этом году, поскольку 22 претендента из 37 классифицированы как кроссоверы, внедорожники или пикапы. Интересно, что на конкурс выставлен только один универсал и 4 купе.

Уже известно, что суммарная стоимость всех моделей «Литовского автомобиля 2020 года» будет самой высокой за всю историю конкурса — около 1,8 млн евро. Самая дорогая модель — Mercedes-Benz GLS 400d 4MATIC, стоимость базовой модели более 92 тысяч евро, а конкурсной — 128 тысяч евро.

Наибольшее количество автомобилей на конкурс выставили Mercedes-Benz и Toyota — по 4 каждая, Audi и Lexus – по 3 модели.

Во время выборов автомобили пройдут множество тестдрайвов. В сентябре была сформирована группа из десяти журналистов и консультантов из разных областей, которым предстоит сделать нелегкий выбор. Победителей объявят 29 ноября.

Напомним, лавры лучшего автомобиля Литвы 2019 достались французскому автомобилю. Им стал автомобиль — Peugeot 508. Всего Peugeot 508 набрал 49 балла. На втором месте остался автомобиль Kia Ceed (43 баллов), на третьем — Ford Focus (42). На четвертом месте – электромобиль Hyundai Kona EV (36), на пятом — Mercedes-Benz A-Class (33), на шестом — Volkswagen Touareg (27), на седьмом – BMW X2 (20). Всего в выборах лучшего автомобиля в прошлом году участвовали 33 модели.

Акция ассоциации «Автоклуб литовских журналистов» проходит уже в 23-й раз.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ