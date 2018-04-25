Компенсация на отопление: вопросы и ответы

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Каждый год с началом отопительного сезона у многих жителей Литвы возникают вопросы по поводу компенсаций за отопление: кто может претендовать на нее, как осуществляется подсчет и прочее. В этой связи пресс-служба Министерства социальной защиты и труда предоставила информацию на наиболее часто задаваемые вопросы.

– Какие расходы на содержание жилья компенсируются?

– В соответствии с законом о денежной социальной помощи, неимущим гражданам компенсируются расходы на отопление, питьевую и горячую воду.

– Как узнать, полагается ли семье (лицу) компенсация расходов на отопление жилья?

– Основными критериями для получения компенсации являются доходы семьи (лица) и имеющееся имущество. Самый простой способ узнать, полагается ли вам компенсация, это воспользоваться информационной системой социальной помощи семье www.spis.lt, где находится калькулятор подсчета компенсации расходов на отопление жилья.

– За всю ли площадь жилья выделяется компенсация расходов на отопление жилья неимущим гражданам и все ли расходы на воду компенсируются?

Для подсчета компенсаций применяются следующие нормативы:

— норматив полезной площади жилья: на одного проживающего человека — 50 кв. м; на семью – на первого члена семьи – 38 кв. м, на второго члена семьи – 12 кв. м, на третьего и каждого последующего совместно проживающего лица – 10 кв. м;

— норматив горячей воды: 1,5 куб. м — на первого члена семьи или на одного проживающего лица в месяц, 1 куб. м — на второго члена семьи в месяц, 0,5 куб. м — на третьего и каждого последующего члена семьи;

— норматив питьевой воды: 2 куб. м — на первого члена семьи или на одного проживающего лица в месяц, 1,5 куб. м — на второго члена семьи в месяц, 1 куб. м — на третьего и каждого последующего члена семьи в месяц.

Например, для семьи из четырех человек компенсация расходов на отопление жилья зависела бы от фактически полезной площади жилья, но не более установленного норматива, т. е. 70 кв. м (38 кв. м+12 кв. м+10 кв. м+10 кв. м).

– Какая часть расходов семье (лицу) компенсируется?

– Неимущим гражданам компенсируется часть расходов на отопление жилья, превышающая 10 проц. разницы между размером доходов семьи (лица) и поддерживаемых государством доходов (ПГД) на семью (лицо). В настоящее время ПГД составляет 122 евро. При подсчете компенсации расходов на отопление жилья из доходов семьи (лица), получаемых на руки в месяц, отнимается размер ПГД, умноженный на количество членов семьи.

Например: доходы семьи из четырех человек составляют 800 евро. Подсчет компенсируемой части расходов:

800 евро — (122 евро x 4) = 312 евро

312 евро x 10 проц. = 31,2 евро

Будут компенсироваться расходы на отопление жилья, превышающие на 31,2 евро сумму за нормативную полезную площадь 70 кв. м.

Также компенсируются:

— часть расходов на питьевую воду, превышающая 2 проц. доходов семьи (лица);

— часть расходов на горячую воду, превышающая 5 проц. доходов семьи (лица).

– Может ли компенсация расходов на отопление жилья выделяться лицам, арендующим жилье?

– Да, компенсации выделяются не только лицам, декларировавшим место проживания в данном жилье, но и лицам, арендовавшим жилье.

Для получения компенсации арендаторы жилья должны с квартиросъемщиком заключить письменный договор об аренде жилых помещений и зарегистрировать его в общественном регистре – в ГП Центр регистров.

– Можно ли получить компенсацию на отопление жилья при наличии долга за отопление жилья?

– Да, компенсацию на отопление жилья могут получить и те лица, у которых есть задолженность за отопление жилья, но они должны заключить договор с поставщиками энергии, топлива, воды по вопросу частичного покрытия долга, месячный возвращаемый размер которого составляет не более 20 проц. доходов семьи (лица), если суд не присудил полностью покрыть задолженность.

– Компенсация расходов на отопление жилья выделяется только на то жилье, которое обогревается централизованно?

– Компенсация расходов на отопление жилья выделяется вне зависимости от способа отопления, т. е. от того, каким видом топлива (дровами, углем, газом и т. д.) отапливаются жилые помещения.

– Куда следует обращаться по вопросу получения компенсации?

— По вопросу получения компенсации надо обращаться в отдел социальной помощи администрации самоуправления, где декларировалось жилое помещение или где арендовалось жилье (обычно документы принимаются в сянюниях). Также это можно сделать электронным способом через информационную систему социальной помощи семье www.spis.lt.

– Какие документы надо представить для получения компенсации?

Для получения компенсации надо представить следующие документы (справки):

— документ, подтверждающий личность (этот документ не требуется, если прошение-заявка подается электронным способом);

— прошение-заявку на получение денежной социальной помощи;

— справку о доходах за три прошедших месяца до месяца, с которого выделяется денежная социальная помощь (в отдельных случаях, например, если вы лишились источника доходов или появился новый источник, если изменился состав семьи и т. п. – о доходах с месяца, с которого просят выделить помощь), если информация не получена из государственного и ведомственных регистров и государственных информационных систем;

— в зависимости от обстоятельств могут потребоваться и другие документы (справки), необходимые для выделения помощи, если информация не получена из государственного и ведомственных регистров и государственных информационных систем.

– Можно ли просьбу о получении компенсации подать электронным способом?

– Просьбу-заявку на получение компенсации можно представить и электронным способом через информационную систему социальной помощи семье www.spis.lt, одновременно приложив копии необходимых документов.

Подготовлено по сообщениям СМИ