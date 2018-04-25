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TOP,Деньги,Новости,Транспорт

Компенсация за велосипед или самокат при отказе от загрязняющего авто

Фото www.pixabay.com

 С этой недели в Литве можно будет просить компенсацию за отказ от старого и загрязняющего автомобиля при покупке самоката, велосипеда или билета на общественный транспорт, сообщило Министерство окружающей среды. 

«Стартует мера, которая позволит при предоставлении старого автомобиля приобрести годовой билет на общественный транспорт, или купить мопед, электрический или обычный велосипед, электрический самокат», – заявил журналистам министр окружающей среды Кестутис Мажейка.

По его словам, компенсация на годовой билет общественного транспорта составит в таком случае  260–300 евро, на покупку электромопеда или мотоцикла – до 1 тыс. евро, на покупку электровелосипеда – до 700 евро, велосипеда или электрического самоката – до 400 евро.

«Заявитель, предоставивший доказывающие документы, получит компенсацию не более 1 тыс. евро. Можно будет приобрести и другие вещи», – сказал министр.

До сих пор компенсацию за старый и загрязняющий автомобиль можно было использовать только при покупке менее загрязняющего автомобиля. 

Для реализации этой меры предусмотрено 5 млн евро. 

По словам министра, с прошлого года, когда стартовала эта мера, получено уже 644 заявки. 

На компенсации могут претендовать водители, которые как минимум год использовали загрязняющий автомобиль и отдающие его на утилизацию.

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