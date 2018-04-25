Кому доверяют жители

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В Литве снизилось доверие к здравоохранению, а Служба охраны госграницы Литвы и Госконтроль заняли самые высокие позиции за историю наблюдений, свидетельствуют данные опроса, проведенного компаний Vilmorus по заказу газеты Lietuvos rytas.

По данным опроса, здравоохранению доверяют 42,6% опрошенных (в июле 44,1%), а не доверяют 26,4% (24,4% в июле).

«Доверие к здравоохранению снижается третий месяц подряд. Очевидно, что это связано с вирусными проблемами, людям сложнее попасть к врачу, связаться с ним», – комментировал BNS результаты опроса социолог и глава Vilmorus Владас Гайдис.

По данным опроса, пограничникам доверяют 47,7% опрошенных (в июле 42,4%), а Госконтролю – 40,5% (в июле 37,6%).

«Есть ведомства, которые достигли максимума, только они не в центре внимания – это высший результат Госконтроля за пятнадцать лет наблюдений, также пограничники достигли максимума, о них в целом сейчас много говорят», – сказал социолог.

Традиционно жители более всего доверяют пожарным-спасателям (87,1%) и полиции (66,2%), армии (62,6%), а меньше всего – партиям (6,4%), Сейму (13%).

Информация литовских СМИ