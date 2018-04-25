В память о Конституции Речи Посполитой

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Правительство утвердило программу мероприятий в честь Конституции Речи Посполитой (Литовско-польского государства) на следующий год.

В плане намечены визиты глав государств, встреча Конституционного суда Литвы с Польским трибуналом в Варшаве. Также будет выпущен полный сборник документов Конституции от 3 мая с переводом, школьная олимпиада по истории будет связана с памятной датой, планируется организация семинара «Вклад разных народов в становление современного государства в период 1788-1792 годов».

В мае 2020 года Сейм объявил 2021 год годом Конституции Речи Посполитой от 3 мая и годом Взаимных обязательств. Принятая 3 мая 1791 года Конституция Литовско-польского государства была первым таким письменным документом в Европе. В Польше 3 мая – важный государственный праздник, в Литве этот день отмечается скромнее, так как, по некоторым оценкам, Конституция снизила самостоятельность Великого Княжества Литовского в едином с Польшей государстве.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ