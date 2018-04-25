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Теневой рынок мяса птицы

Фото fntt.lt

Сотрудники Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы выявили незаконную сеть торговцев курятиной, действующую на рынках Каунаса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Нарушителей подозревают в хищении дорогостоящего зарубежного имущества, мошенничестве с бухучетом, а также в уклонении от уплаты налогов путем предоставления неверных данных о доходах.

По данным досудебного расследования, компания была зарегистрирована в Вильнюсе, однако осуществляла свою деятельность в Каунасе. Предприятие закупало крупные партии сырого куриного мяса и других мясных продуктов в Польше в течение двух лет без каких-либо бухгалтерских документов, а затем реализовывало их в Литве.

Неофициально закупленная продукция продавалась не только со склада компании, но и на рынках Каунаса и в торговом городке. Предполагается, что компания утаила доходы в размере более 814 тысяч евро, из которых сумма неуплаченного НДС составляет более 141 тысячи евро.

Сотрудники Службы провели обыски на складе компании и в других местах, связанных с расследованием. В результате правоохранители обнаружили 11 тонн курятины, которая была утилизирована. Обыски также прошли в домах и автомобилях подозреваемых, правоохранители опросили водителей польских компаний, занимающихся перевозкой товаров. При обысках было найдено и изъято 70 тысяч польских злотых и 4 тысячи евро.

Кроме того, в доме одного из нарушителей обнаружили незаконный цех по копчению мяса. Предполагается, что человек покупал у компании курятину, коптил ее и продавал другим торговым посредникам, хотя его деятельность не была легализована. Правоохранители обнаружили 844 килограмма готовых копченостей.

Ведомство подозревает, что более чем за полтора года торговец закупил у нелегальных поставщиков продукции почти на 40 тысяч евро без отчетных документов. Подозреваемый не имел права заниматься коммерческой деятельностью и не заплатил в бюджет Литвы почти 6 тысяч евро налога.

«В поле зрения правоохранительных органов попали еще двое нелегальных продавцов куриного мяса и работница одного из каунасских рынков, подозреваемая в неисполнении служебных обязанностей. По имеющимся данным, женщина была осведомлена о том, что компания поставляла продукцию на рынок торговцам без учетных документов и документов, подтверждающих соответствие требованиям качества, но разрешила такую торговлю. Все трое освобождены от уголовной ответственности под поручительство», – говорится в сообщении службы.

Обвинения в мошенничестве были предъявлены директору компании и двум его сообщникам. Дело передано в Каунасский окружной суд.

За незаконное присвоение дорогостоящей чужой собственности предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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