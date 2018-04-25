Продано здание Центрального почтамта

Nuotrauka BFL/Tomas Urbelionis

Государственная компания «Литовская почта» и фонд инвестиционной компании Lords LB Asset Management подписали договор о приобретении вильнюсского Центрального почтамта.

По данным Регистра недвижимости, договор был подписан 16 сентября. Компания Terseta фонда Lords LB Baltic Fund IV в декабре 2019 года на аукционе предложила за здание 11,22 млн. евро. Представители фонда детали сделки не комментировали, а также не сказали, что планируют делать с этим имуществом.

Здание Центрального почтамта на проспекте Гядимино, 7, было продано во время первого аукциона. Стартовая цена была 10 млн. евро. На аукционе зарегистрировались 4 компании. Средства, вырученные от продажи здания, «Литовская почта» намерена потратить на модернизацию почтовых отделений и строительство логистического центра в Вильнюсе.

Здание Центрального почтамта – творение двух эпох: историзма-неоренессанса XIX-XX вв. и модернизма второй половины XX в. В 1969 году была проведена реконструкция здания. Архитекторы Альгимантас и Витаутас Навайтисы сохранили исторический фасад здания, а внутри создали новое пространство.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ