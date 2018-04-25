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Концерт Бориса Гребенщикова обязательно состоится

Фото организаторов

Дорогие друзья, преданные поклонники творчества Бориса Гребенщикова и группы «АКВАРИУМ»!

Все было подготовлено к осенним концертам: и со стороны организаторов, и со стороны музыкантов, и со стороны замечательной литовской публики — ценителей живой музыки. Однако ситуация с эпидемией не позволяет нам пренебрегать вашим здоровьем — ведь это для нас самое главное. И по договоренности с группой и самим Борисом Борисовичем концерт ОБЯЗАТЕЛЬНО СОСТОИТСЯ, он лишь переносится на безопасное время, когда можно будет спокойно пойти на долгожданный концерт. 

28 апреля 2021 года в 19:00 на той же сцене вильнюсской «Компенсы» состоится концерт великой группы. Полный прекрасных сюрпризов, любви, потрясающих известных песен и интригующих новых! Билеты ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.

Давайте все вместе наберемся терпения и дождемся долгожданного праздника!

Группа прибудет в любимый Вильнюс в расширенном составе, также ожидаются звездные западные музыканты. В Вильнюсе “АКВАРИУМ” проведет несколько дней. Новая пиратская сценография и эстетика оформления концерта заставит вас ахнуть от восхищения! А уж звук и свет будут на уровне самых высоких мировых стандартов!

Концертное выступление состоится в рамках нового европейского тура, и, отдохнув после концерта в Вильнюсе, группа отправится в Варшаву, где впервые выступит в Польше (желающие смогут посетить и варшавский концерт), а затем продолжит тур концертом в Праге (куда тоже приглашаем всех желающих).

Билеты на единственный концерт Бориса Гребенщикова 28 апреля 2021 года в 19.00 в зале «Compensa» продаются во всех кассах Bilietai.lt.

Информация о концерте, групповые заявки: +37064536403, +37067176502. Информация по всестороннему сотрудничеству: +370 61801331.

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