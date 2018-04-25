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TOP,Перекресток мнений

Конец кризиса или просто передышка?

Фото www.swedbank.lt

 Последние экономические данные показывают, что создается больше рабочих мест, потребление уже вернулось к докризисному уровню, и ожидания населения заметно улучшаются. Не будет ли этот рост кратковременным, подходит ли кризис к концу и насколько уникальными будут его последствия?

По данным Службы занятости, с начала карантина было зарегистрировано около 40 тысяч новых безработных. Репрезентативный опрос населения, проведенный по заказу Финансового института Swedbank, показывает, что почти половина домохозяйств страны столкнулась с уменьшением доходов во время карантина. Звучит драматично, но все больше появляется признаков того, что кризис был не очень глубоким и, похоже, очень коротким.

Хотя пандемия и карантин затронули большую часть населения страны в финансовом отношении, для многих потери были кратковременными, не пугающими, а во многих сферах жизни наблюдается быстрое возвращение к нормальной жизни.

По данным Службы занятости, уровень безработицы в середине июня несколько вырос. Однако на это повлияло не количество потерявших рабочие места, а то, что жители, которые ранее не участвовали в рынке труда, начали более активный поиск работы, например, молодые люди, заканчивающие учебу, или эмигранты, вернувшиеся в Литву. С начала этого года в Литву приехало примерно на 6300 человек больше, чем уехало.

В то же время, по данным Министерства социальной защиты и труда, занятость населения быстро растет — только в июне трудоустроено на 18 тысяч человек больше, чем уволено. Часть этого роста носит сезонный характер, но также показывает, что наиболее пострадавшие сектора восстанавливаются – это предоставление гостиничных услуг и общественное питание. В этом месяце также значительно улучшился показатель доверия потребителей, жители больше не беспокоятся о своем личном финансовом положении и планируют тратить все больше и больше денег на товары длительного пользования и товары не первой необходимости.

Уже в мае розничные продажи восстановились и были выше, чем год назад, а только годовой рост непродовольственных розничных продаж достиг 6 процентов. По данным Swedbank, расчеты платежными картами демонстрируют, что этот рост в июне ускорился.

Восстановление внутреннего спроса и занятости обусловлено увеличением детских денег, единовременными социальными пособиями и другими мерами стимулирования, которые еще даже не попали на счета населения. Поэтому вполне вероятно, что вспышка позитивных ожиданий и потребления не была краткосрочным эффектом, когда жители бросились тратить сэкономленные во время карантина деньги. Позитивные ожидания и потребление обусловлены не только уменьшением угрозы вируса, но также ростом доходов населения.

Вопреки многим мрачным прогнозам, средняя заработная плата в Литве не снизилась. По данным Содры, средняя зарплата оставалась стабильной во время карантина, а в мае была на 5,2 процента выше, чем год назад. Не следует забывать, что с начала года как минимальная заработная плата, так и заработная плата работников государственного сектора выросли примерно на одну десятую, что повысило среднюю заработную плату по стране.

Похоже, что и в частном секторе официальная зарплата также не сильно упала, а сократились только неофициальные надбавки в «конвертах» — что легче всего сделать. Работники, которые согласились получать часть своей зарплаты в неофициальном порядке, могли пострадать больше всего, поскольку они от снижения доходов не были защищены законом, а потерянные неофициальные доходы не компенсировались.

Микропредприятия, пострадавшие от карантина, также могли получить разовую субсидию, которая зависела от налогов, уплаченных ими в прошлом году. Другими словами, как предприятия, так и граждане, которые честно заплатили свои налоги, смогли получить наибольшую поддержку во время кризиса. Аналогичный принцип можно использовать при предоставлении поддержки самозанятым лицам, потерявшим доход: не предоставлять всем одинаковую выплату в размере 257 евро, а связать ее с налогами, уплаченными в прошлом. Такие меры стимулировали бы бизнес и граждан выходить из тени.

Поскольку спрос на экспортных рынках  восстанавливается медленно, некоторые компании по-прежнему будут сталкиваться с трудностями. Кроме того, невозможно гарантировать, что не будет второй волны вируса и ее негативных последствий для экономики. Тем не менее, по многим показателям можно предположить, что этот кризис в Литве может стать уникальным, по крайней мере, в трех отношениях: он будет самым коротким в истории, он увеличит количество возвращающихся, а не уезжающих людей и создаст предпосылки для снижения, а не увеличения теневой экономики.

Д-р Нериюс МАЧЮЛИС, главный экономист банка Swedbank

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