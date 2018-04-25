Консерваторы опасаются, что Литва изменит позицию по поводу договора ЕС и Беларуси

Фото BFL/Томаса Лукшиса

Оппозиционные консерваторы опасаются, что Литва планирует изменить позицию и больше не блокировать договор Евросоюза (ЕС) с Беларусью о сотрудничестве.

До этой поры Вильнюс блокировал соглашение об основах отношений ЕС и Минска, однако у партии, у которой в сейме самая многочисленная оппозиционная фракция, вызывает обеспокоенность возобновление политического диалога между Литвой и Беларусью, а также состоявшаяся в среду в Нью-Йорке встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран.

«Это усиливает ощущение, что может быть движение к действиям по возобновлению отношений. (…) Мы хотим гарантий от руководства государства, президента и премьера, что наша позиция не изменится», – сказал BNS в четверг лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

«Наша позиция закреплена в законе, что мы не покупаем электроэнергию с Белорусской АЭС (БелАЭС), так как она сама по себе небезопасна. Нам следует призывать к тому, чтобы это стало общей позицией ЕС», – добавил он.

Этот вопрос в среду обсудил президиум партия Союз отечества — Литовские христианские демократы (СО — ЛХД).

Он постановил инициировать обращение к президенту Гитанасу Науседе и правительство с призывом «не предавать интересы национальной безопасности Литвы и обеспечить, что Литва в одностороннем порядке не отойдет от ветирования любых соглашений о партнерстве ЕС и Беларуси как инструмента обеспечения национальной безопасности Литвы».

Консерваторы также намерены срочно созвать внеочередное заседание парламентского Комитета по иностранным делам, на котором министр иностранных дел Линас Линкявичюс должен дать ответы относительно вероятного изменения позиции Литвы и предоставить распечатку своей встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Нью-Йорке.

Партия также намерена рассмотреть вопрос о политической ответственности Л. Линкявичюса в случае отхода от позиции Литвы.

После встречи с главой МИД Беларуси Л. Линкявичюс сказал, что Литве и ЕС следует поддерживать диалог с Минском, потому что он становится все более зависимым от России.

И все же министр утверждал, что Литва могла бы принять решение об изменении позиции относительно договора ЕС и Беларуси, если возобновляющийся диалог даст конкретные результаты.

Литва хочет получить от Беларуси как можно больше гарантий безопасности до ввода в эксплуатацию БелАЭС. Сейчас это самый острый вопрос двусторонних отношений.

Диалог с Беларусью возобновляется после вступления в должность президента Литвы Г. Науседы. Прежняя президент страны Даля Грибаускайте прекратила диалог с Минском, по ее решению не встречались не только главы государств, но и министры ИД.