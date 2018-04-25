В сейме Литвы присягнули три новых парламентария

В четверг присягнули три новых члена сейма Литвы — консерваторы Пауле Кузьмицкене, Раса Петраускене и социал-демократ Людас Йонайтис.
Три новых парламентария избраны в воскресенье в одномандатных избирательных округах Жирмунай, Гаргждай и Жемгала во втором туре, поскольку ранее избранные там парламентарии отказались от мандатов.
Р. Петраускене назначена в Комитет по делам села, П. Кузьмицкене – в Комитет по социальным вопросам и труду, Л. Йонайтис – в Комитет по образованию и науке.BNS
Оставьте свой комментарий