В сейме Литвы присягнули три новых парламентария

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В четверг присягнули три новых члена сейма Литвы — консерваторы Пауле Кузьмицкене, Раса Петраускене и социал-демократ Людас Йонайтис.

Три новых парламентария избраны в воскресенье в одномандатных избирательных округах Жирмунай, Гаргждай и Жемгала во втором туре, поскольку ранее избранные там парламентарии отказались от мандатов.

Р. Петраускене назначена в Комитет по делам села, П. Кузьмицкене – в Комитет по социальным вопросам и труду, Л. Йонайтис – в Комитет по образованию и науке.