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Украинские военные начнут использовать турецкие беспилотники

Фото: mil.gov.ua

Украинские военнослужащие Воздушных сил получили разрешения на использование беспилотного авиационного комплекса Bayraktar TB2, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в пятницу, 27 сентября.

50 украинских военных завершили обучение в Турции по использованию и техническому обслуживанию БПЛА.

«Это важно в контексте приобретения видовым учебным заведением опыта подготовки специалистов на новые типы вооружений, а также позволит создать необходимый кадровый резерв для комплектования должностей уже подготовленными военнослужащими в будущем». – говорится в сообщении ведомства.

Ударные беспилотники Bayraktar TB2 были приняты на вооружение ВСУ в марте текущего года. Bayraktar TB2 способны проводить в воздухе 24 часа, они оборудованы современными высокоточными ракетами для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.

Ранее сообщалось, что Украина совместно с Турцией создают совместные ударные беспилотники Akıncı.

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