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У берегов Греции перевернулось судно с мигрантами из Турции

By GgiaTreball propi, CC BY-SA 4.0, Link

В Эгейском море у берегов Греции перевернулась лодка с 19 мигрантами, в результате инцидента семеро из них погибли. Об этом сообщает Ekathimerini.

Отмечается, что судно перевернулось к северу от скопления островов на северо-востоке Эгейского моря.

Власти утверждают, что все пассажиры лодки были гражданами Турции.

Водолазы береговой охраны сначала подняли из воды пять тел – трое детей и две женщины. Позже были обнаружены тела младенца и 4-летнего ребенка. Остальных 12 человек удалось спасти.

В спасательной операции были задействованы суда и вертолет береговой охраны Греции и агентства пограничной и береговой охраны Евросоюза Frontex.

korrespondent.net

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