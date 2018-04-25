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В Литве хотят ограничить лицензии на торговлю энергией с Островецкой АЭС

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TOP,Новости,Экономика

В Литве хотят ограничить лицензии на торговлю энергией с Островецкой АЭС

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Поскольку Литва всё пытается не впустить к себе электроэнергию с Островецкой АЭС, которая строится в Беларуси, администрация президента предложит Сейму внести поправки в закон, чтобы ограничить лицензии на торговлю.

«Администрация президента разрабатывает и вскоре представит на рассмотрение Сейма поправки к нескольким законам, которые ограничат возможность приобретения лицензий для тех участников рынка электроэнергии, которые станут торговать электроэнергией с Островецкой АЭС в Литве», — так прокомментировал агентству BNS ситуацию советник главы государства Ярослав Неверович.

По его словам, суть поправок заключается в том, чтобы электроэнергия, угрожающая национальной безопасности, не продавалась в Литве.

«Поэтому, если будет установлено, что участник рынка торгует такой электроэнергией в Литве, его лицензия будет приостановлена», — пояснил Я.Неверович.

В четверг об этой инициативе он заявил радиостанции LRT, указывая на возможные меры контроля над трейдерами. На вопрос, не помешает ли это белорусской электроэнергии попасть через Латвию, он сказал, что такой сценарий возможен.

«Мы пытались разговаривать как с латышами, так и с эстонцами. Я не сомневаюсь, что эта дискуссия переместится и в Брюссель», — сказал Неверович.

BNS напоминает, что латвийское правительство заявило в августе, что, как только Литва прекратит торговать электроэнергией с Беларусью (после запуска Островецкой АЭС), Рига переместит её на латвийскую границу. Латвийский оператор системы передачи электроэнергии AST прокомментировал BNS, что хочет обеспечить возможности торговлие между странами Балтии и Россией.

Решения Латвии вызвали в Литве  опасения, что это откроет путь для Островецкой АЭС на единый рынок. Литва уже приняла закон о запрещении поступления электроэнергии с этой электростанции, утверждая, что электростанция строится без учёта требований  безопасности. Минск такую ​​критику отвергает .

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис получил от премьер-министра Латвии Кришьяниса Каариньша заверения в том, что Латвия не решила покупать электроэнергию именно у Островской АЭС.

В настоящее время страны Балтии торгуют с третьими странами исключительно через границу Литвы.

BNS

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