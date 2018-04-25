Норвегия нуждается в студентах-медиках

ФотоBFL/ Андрюса Уфартаса

Новый отчет правительства Норвегии показал, что королевство нуждается в 70 процентном увеличении числа студентов, которые изучают медицинские науки, уже к 2027 году.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, отчет по данному вопросу был сделан норвежским министерством образования. Документ, направленный в парламент страны, в частности, рекомендовал увеличить существующие сегодня квоты поступления в учебные заведения по медицинским специальностям. Для того, чтобы достичь необходимых результатов, требуется, в частности, увеличить число студентов на 70% — с 636 до 1076, для чего было предложено внести корректировки в существующую систему. Как отмечается в отчете, для этого правительству Норвегии придется существенно увеличить ассигнования в систему образования.

Тем не менее, статистические данные говорят о том, что сегодня студенты-медики из Норвегии все чаще предпочитают получать образование в других странах, в том числе государствах Восточной Европы. В свою очередь группа специалистов, разработавшая отчет, отметила, что не преследует цели помешать норвежцам получать медицинское образование за рубежом, но озабочена качеством такого образования. Потому специалисты порекомендовали получать образование в тех вузах, которые дают будущим норвежским врачам хороший опыт для работы в своей стране.

Отметим, что в ответ на правительственный доклад ряд учебных заведений Норвегии выразил готовность увеличить квоты на прием новых студентов-медиков.