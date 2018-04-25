Консерваторы призывают кабмин предоставить медпомощь пострадавшим белорусам

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Руководство оппозиционной партии консерваторов Союз отечества — Литовские христианские демократы (СО — ЛХД) призывают правительство предоставить лечение и реабилитационную помощь пострадавшим от репрессий Минска белорусам, а также финансово поддержать гражданские и информационные инициативы.

Председатель СО — ЛХД Габриэлюс Ландсбергис и лидер списка партии на выборах в сейм Ингрида Шимоните в четверг обратились с этой инициативой к премьеру Саулюсу Сквярнялису и правительству, подчеркивая, что репрессии и насилие против мирных участников протестов в Беларуси становятся «все грубее и бесчеловечнее», а из страны приходит информация о том, что раненым участникам протестов не оказывается медицинская помощь.

Лидеры СО — ЛХД говорят, что понимают, что из-за пандемии коронавируса система здравоохранения страны не вполне восстановдена, но призывают «не закрывать глаза на кровь, которая льется в соседней стране». Подчеркивается, что Литва успешно помогала раненым участникам гражданских протестов в Украине, позже — военным этой страны, принимая их у себя для лечения и реабилитации.

Призывая поддержать гражданские и информационные инициативы белорусского общества, представители консерватров подчеркивают, что в Беларуси «не первый год осуществляется преследование объективных СМИ», так что помощь Литвы необходима, чтобы обеспечить права человека на получение объективной информации.

«Именно гласность и информация для белорусского народа и мирового сообщества являются одним из спосбов остановить насилие со стороны режима», — отмечается в обращении.

После того, как власти Беларуси в понедельник сообщили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент Александр Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий, в стране прошли протестные акции против фальсификации результатов выборов, закончившиеся кровопролитием и арестами.

Кандидат от оппозиции на выборах Светлана Тихановская во вторник приехала из Беларуси в Литву.