Times: британским полицейским предоставили широкие полномочия по борьбе со шпионажем

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Правительство Великобритании предоставило полицейским широкие полномочия в сфере борьбы со шпионажем, согласно новым законодательным мерам, которые вступили в силу в четверг. Об этом сообщает газета The Times, передает ТАСС.

В соответствии с новыми положениями, вошедшими в закон о борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности от 2019 года, офицеры полиции могут «останавливать, допрашивать, обыскивать и задерживать» людей в морских портах и аэропортах по прибытии в Великобританию, чтобы определить, участвуют ли те в злонамеренных действиях против Соединенного Королевства. Это касается и лиц, подозреваемых в планировании хакерских атак и других враждебных вылазок. Существовавшие ранее ограничения на проведение таких действий правоохранительными органами отменены, отмечает издание.

Данные меры приняты после обнародования в июле доклада парламентского комитета по деятельности служб разведки и безопасности. Его авторы сочли действовавшее тогда законодательство, направленное на борьбу со шпионажем, «слишком слабым» и «полностью устаревшим» и порекомендовали правительству Великобритании принять новые законы, чтобы эффективно бороться с якобы исходящей от России угрозой.

По словам британского министра внутренних дел Прити Пател, «угроза, которую представляет для Великобритании деятельность враждебных государств, нарастает». «Эти новые полномочия направляют очень четкий сигнал участвующим в таких действиях насчет того, что правительство не потерпит вылазок против британских интересов», — сказала глава МВД, добавив, что Лондон разрабатывает и другие законодательные меры, чтобы действовать «на опережение в отражении подобных угроз».

Они касаются, по сведениям The Times, и ограничений на деятельность иностранных агентов. Как указывается в докладе парламентского комитета, принятие британского аналога действующего в США с 1938 года закона о регистрации иноагентов помогло бы в борьбе против российского влияния в Соединенном Королевстве.